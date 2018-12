Bio-on ed Hera | nasce Lux-on per la produzione di bioplastica da anidride carbonica

Calciomercato - RaBiot ha deciso dove giocherà l’anno prossimo : Avendo il contratto in scadenza nel prossimo giugno, Adrien Rabiot è uno dei pezzi più richiesti in sede di mercato. Il centrocampista del Psg, ha già deciso quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato questa mattina da Mundo Deportivo, la decisione sarebbe quella di abbandonare Parigi per trasferirsi in Spagna a Barcellona. Questo nonostante le offerte di rinnovo proposte dalla sua attuale squadra. Il nuovo contratto con i ...