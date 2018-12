Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2018 | un grande inizio per la squadra azzurra Wierer

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’appuntamento di Pokljuka (SLO) è la volta di Hochfilzen (AUT) sul cammino della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Gli atleti sono pronti a regalare ancora spettacolo con le sprint, le prove ad inseguimento e le staffette in programma. L’Italia vuol confermare gli ottimi risultati, specialmente sul versante femminile, che sono emersi sulle nevi slovene. Dorothea Wierer, due volte seconda (nella sprint e ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Felice del secondo posto. Per la Coppa del Mondo? Servirà costanza - non duello con Makarainen” : Dorothea Wierer ha conquistato uno strepitoso secondo posto nell’inseguimento di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’azzurra è stata semplicemente eccezionale in terra slovena e ha replicato il risultato di ieri nella sprint, sempre alle spalle di Kaisa Makarainen: lo show al poligono, dove ha colpito tutti i 20 bersagli con dei tempi di rilascio fuori dal normale, è stato superlativo ed è ...

Biathlon - Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo : sempre leader della Coppa del Mondo! : Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’altoatesina è stata sublime nel weekend di gare a Pokljuka conquistando un doppio secondo posto tra sprint e inseguimento: la 28enne ha sciorinato tutta la sua classe al poligono regalando delle serie perfette e con un rilascio estremamente rapido che non ha eguali nel massimo circuito. L’azzurra si è dovuta ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Comanda Dorothea Wierer! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon : Inseguimento 10km di Pokljuka - Wierer 2 Resta in testa in Coppa del mondo : Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka, Slovenia,. E' seconda nella gara a Inseguimento di 10km vinta dalla finlandese Kaisa Makarainen, ma Resta al comando della classifica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer INFALLIBILE! E’ ancora sul podio dietro un’irreale Makarainen. Quarta Lisa Vittozzi : Una gara strepitosa. L’ultimo atto della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) ha regalato una prestazione sontuosa delle primattrici dell’inseguimento femminile. Vince ancora la finlandese Kaisa Mäkäräinen, tre volte trionfante nella classifica generale, che concede il bis dopo la sprint di ieri. Per la finnica si tratta del 25° sigillo in Coppa ed una dimostrazione di grandissima ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : le startlist e i pettorali di partenza degli inseguimenti di domenica 9 dicembre. Programma - orari e tv : Si chiude a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 9 dicembre, a partire dalle ore 11.45 è in Programma la 12.5 km pursuit maschile, mentre dalle ore 14.45 si terrà la 10 km pursuit femminile. Saranno al via nove azzurri, quattro tra gli uomini e cinque tra le donne. Di seguito il Programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Pokljuka con gli ...

Biathlon - Dorothea Wierer in testa alla classifica di Coppa del Mondo! L’azzurra conquista il pettorale giallo : Dorothea Wierer ha conquistato il pettorale giallo! L’azzurra vola al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon dopo che si sono disputate due gare a Pokljuka (individuale e sprint): il secondo posto odierno ha permesso all’altoatesina di prendersi il primo posto con 90 punti complessivi, sei lunghezze di vantaggio nei confronti della polacca Monika Hojnisz e nove sull’ucraina Yuliia Dzhima e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer magica - seconda con un poligono irreale! : La finlandese Kaisa Mäkäräinen si aggiudica la 7.5 km sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede del primo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La tre volte vincitrice della classifica generale è riuscita condensare la sua eccellente condizione sugli sci stretti ed una grande precisione dal poligono, dimostrato dallo zero. Una prestazione sugli scudi per lei con distacchi importanti inflitti alle altre nelle frazioni di fondo che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint femminile. Programma - orari e tv : Entra nel vivo anche per le donne a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane e che andrà a determinare l’ordine di partenza delle migliori 60 atlete della 10 km pursuit del giorno successivo. Di seguito il Programma completo della 7.5 km sprint femminile di Pokljuka ...