Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | le percentuali al poligono degli italiani dopo la tappa

oasport

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nella primadideldidisputata a Pokljuka, in Slovenia, la squadra italiana si è particolarmente distinta per le alteal tiro, soprattutto per quanto riguarda le donne. Perfezione a terra per Lisa Vittozzi ed Alexia Runggaldier, nel complessomolto elevate anche per Dorothea Wierer, capace di prendere la testa della classifica generale salendo due volte sul podio.Podio sfuggito per ben due volte, nell’individuale e nella sprint, a Lisa Vittozzi proprio a causaunici due tiri sbagliati su 60 tentativi.molto diverse tra gli uomini, dove l’unico a raggiungere il 90% è Thierry Chenal, mentre vanno poco oltre l’80% Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini.Di seguito tutte lealazzurri impegnati.Donne A terra % In piedi % Totale % Sanfilippo 32 ...