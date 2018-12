Bethesda inaugura i festeggiamenti per il 25° anniversario di DOOM con un imperdibile

eurogamer

(Di lunedì 10 dicembre 2018) È con un comunicato stampa cherende noto di aver pubblicato un trailer che dà il via aiper il 25°di, che cade il prossimo anno.È passato un quarto di secolo da quandoha fatto la sua comparsa, lasciando tutti a bocca aperta. Per più di due decadi, questo franchise ha generato diversi seguiti ufficiali, spin-off, film e fumetti, entrando prepotentemente a far parte del lessico della cultura popolare.Il prossimo anno festeggeremo ben 25 anni di squartamenti e massacri. 25 anni di mod, armi, demoni, budella e la fan base più ardente e incrollabile che abbia mai calcato il suolo di Phobos. Che abbiate fatto le ossa nel '93 o messo piede all'inferno per la prima volta con(2016), chiediamo a ogniSlayer del passato, presente e futuro di unirsi aiverso uno dei franchise più iconici di sempre.