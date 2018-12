Benedetta Mazza eliminata alla finale, il modello rimane

ilnotiziangolo

: Benedetta Mazza batte al televoto Lory Del Santo. Cosa è diventato questo Paese? Cosa? ?? #gfvip - domeniconaso : Benedetta Mazza batte al televoto Lory Del Santo. Cosa è diventato questo Paese? Cosa? ?? #gfvip - honeyviolencae : io non capisco perché vogliate far vincere walter che in questi tre mesi non ha fatto un cazzo quasi come benedetta mazza #GFVIP - psychosaru : Benedetta Mazza hai il mio cuore da “Gulp Girl” #GFvip -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)non diventerà la quinta finalista del Grande Fratello Vip 3. Il televoto ha decretato l’uscita della showgirl, rimasta nella Casa in modo ignoto finofine.infatti è sempre stata criticata sui social, anche per via della sua “amicizia” con Stefano Sala. Illa sconfiggevotazionee forse era tutto fin troppo prevedibile.scopre il pensiero della mamma di StefanoSimona Sala non ha esitato a difendere la coppia nata nella Casa di questa terza edizione. Anche se i due ragazzi hanno sempre identificato la loro conoscenza come una bella amicizia, è chiaro agli occhi di tutti che ci sia qualcosa di più. Ne è convinta persino la madre di Stefano Sala, che ha preferito però non sbilanciarsi troppo. Visto che conosce Dasha Dereviankina da troppo poco tempo, non ha avuto modo di affezionarsimodella. Ha ...