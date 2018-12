Beautiful Anticipazioni Americane | Taylor trova conforto in Reese Buckingham

Anticipazioni Beautiful domani : Justin tenta di portare i documenti della SP in tribunale : Le Anticipazioni in merito alla puntata dell'11 dicembre di Beautiful rivelano una pericolosa corsa al potere. Justin , collaboratore di Bill Spencer, fa il possibile per portare in tribunale alcuni documenti importantissimi della Spencer Publication, l'azienda di Bill. Poco prima di essere sparato alle spalle, infatti, il potente Spencer aveva redatto un documento nel quale affermava di affidare la direzione dell'azienda a Justin qualora gli ...

Beautiful - anticipazioni USA : BROOKE non si fida di TAYLOR e… : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la situazione per TAYLOR Hayes resterà problematica. Sebbene (come vi avevamo accennato) BROOKE Forrester abbia deciso di non denunciare la rivale per il tentato omicidio di Bill Spencer, la Logan avrà modo comunque di complicare le cose per la psichiatra. Dopo il confronto in cui TAYLOR è arrivata a supplicarla in ginocchio, BROOKE è corsa ad affrontare Bill sul silenzio mantenuto per mesi circa la ...