Bayern | Robben spiazza tutti | “Ecco cosa farò a fine stagione”

Bayern - finisce l’era Robben-Ribery : le possibili destinazioni dei due calciatori : A 36 e 35 anni, Ribery e Robben stanno trovando ancora il modo di incidere con la maglia del Bayern Monaco addosso. I due esterni, fra assist e gol, sono già entrati in una decina di gol della squadra e anche le prestazioni tutto sommato non sono molto lontane qualitativamente da quelle che li hanno portati a brillare in Europa. Però i due sono in scadenza di contratto e non rinnoveranno, ponendo fine a un periodo in cui i bavaresi hanno ...

Bayern Monaco Robben : addio a fine stagione ma futuro incerto : Bayern Monaco Robben: addio CERTO, MENO IL futuro- Dopo 10 anni di più che onorato servizio, culminato nella vittoria della Champions League, le strade di Robben e del Bayern Monaco si separeranno. A fine stagione, infatti, l’esterno olandese saluterà la Baviera: arrivato da ragazzo con un grande potenziale (inespresso al Chelsea e al Real Madrid), […] L'articolo Bayern Monaco Robben: addio a fine stagione ma futuro incerto proviene ...

Bayern Monaco - Robben - il futuro è incerto : "Non ho deciso cosa farò" : Nonostante la volontà di lasciare il Bayern Monaco, sul futuro di Arjen Robben resta un grande punto interrogativo. L'esterno olandese ha deciso che a giugno lascerà la Germania dopo dieci anni ma ...

Bayern Monaco - Hoeness : 'Ribery e Robben? Sarà il loro ultimo anno qui' : Cambieremo in molti ruoli, adotteremo una politica di trasferimenti molto offensiva, le casse sono piene'.

Finisce un’epoca : Robben annuncia l’addio al Bayern : Dopo le parole di Hoeness Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco. Una notizia che era nell’aria, e che è stata confermata dallo stesso calciatore olandese ai microfoni di Omnisport. In realtà, il mancato rinnovo di Robben era stato in qualche modo annunciato dal presidente del Bayern Uli Hoeness, che qualche giorno fa ha dichiarato: «Probabilmente sia lui che Ribery ci lasceranno a fine anno». Una versione del futuro sottoscritta anche ...

Bayern Monaco - Hoeness annuncia 'E l ultima stagione di Ribery e Robben' : Monaco DI BAVIERA - Per Franck Ribery e Arjen Robben, rispettivamente 35 e 34 anni, quella corrente sarà l'ultima con il Bayern Monaco. Lo ha annunciato il presidente del club bavarese Uli Hoeness. '...

Bayern Monaco - finisce un'era : "Robben-Ribery via a fine stagione" : ... con cui hanno vinto ben 19 trofei, 7 Bundesliga, 4 Coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa del Mondo per Club,.

Bayern Monaco - finisce un’era per i bavaresi : Hoeness annuncia l’addio di Ribery e Robben : Il presidente del club bavarese ha svelato che a fine stagione sia Robben che Ribery lasceranno il Bayern Monaco Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha annunciato oggi l’addio di Franck Ribery e Arjen Robben al club tedesco alla fine di questa stagione. “Entrambi giocheranno sicuramente il loro ultimo anno“, ha dichiarato il manager del club bavarese durante una visita ad un club di tifosi dilettanti nella città ...

Bayern - Robben via a fine stagione? : Non è una stagione positiva per il Bayern Monaco. La sconfitta con il Borussia Dortmund prima della pausa dedicata alle Nazionali ha allontanato ulteriormente i bavaresi dalla vetta. Adesso sono 7 i punti che separano gli uomini di Kovac dai gialloneri, in testa alla classifica della Bundesliga. Della difficile situazione della squadra ha parlato uno dei senatori, Arjen Robben, che si è soffermato anche sul suo futuro: l’olandese, in ...