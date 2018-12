Bayern | Coman e gli infortuni | le dichiarazioni shock del francese

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La caviglia ha spesso tormentato Kingsley, esternoin forza alMonaco con un passato alla Juve e al Psg. L’ultimo calvario è terminato l’1 dicembre quando l’ala è tornata in campo dopo un’assenza di tre mesi. Il suo 2018 è stato caratterizzato da due interventi di ricostruzione dei legamenti della caviglia, cosa che ha spintoa rilasciare alcune clamoroseai microfoni di Telefoot: “Quando è successo mi è crollato il mondo addosso, se dovesse ricapitare non accetterei di operarmi una terza volta. Un altroo sarebbe la dimostrazione che il mio piede non è fatto per questo mestiere. Lascerei il calcio e cambierei vita“. Le parole delsono un colpo al cuore considerando i suoi 23 anni e il talento evidenziato nel corso degli ultimi anni. La prossima stagione gli addii di Robben e Ribery gli ...