Basket femminile | Europei 2019 | Italia in seconda fascia nel sorteggio di Belgrado

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : Venezia vince il derby e mantiene il +4 - Schio e Broni continuano ad inseguire : Dopo la nona giornata della Serie A di Basket femminile, la Reyer Venezia conserva il vantaggio di quattro punti sulle dirette inseguitrici. La squadra di coach Liberalotto ha sconfitto 62-58 nel derby veneto la Fila San Martino di Lupari in un match molto combattuto e che si è deciso solamente nei minuti finali. Steinberga trascina la Reyer con 20 punti, mentre dall’altra parte non bastano i 21 di Marshall e soprattutto la Fila può ...

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : derby veneto per la Reyer Venezia - Schio ospita Empoli : Nona giornata del campionato di Basket femminile. La capolista Reyer Venezia sarà protagonista del derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Venezia è a punteggio pieno e vuole proseguire la sua striscia vincente contro la quarta forza del campionato. San Martino, infatti, sogna il grande colpo in trasferta e di provare ad agganciare almeno una delle due formazioni che le sono davanti. Il Famila Schio vuole tornare alla vittoria dopo un ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio va ancora ko. Famila sconfitta in Polonia : Schio rimanda ancora la prima vittoria in Eurolega. Nella quinta giornata della massima competizione il Famila è stato sconfitto 67-61 dalle polacche del CCC Polkowice al termine di una partita che ha visto le venete partire bene (avanti all’intervallo di 5 punti), che poi hanno subito la rimonta delle padrone di casa nel terzo e ultimo quarto. In casa CCC la migliore è stata Tiffany Hayes con 16 punti, mentre a Schio non sono bastate le ottime ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : : Schio rimanda ancora la prima vittoria in Eurolega. Nella quinta giornata della massima competizione il Famila è stato sconfitto 67-61 dalle polacche del CCC Polkowice al termine di una partita che ha visto le venete partire bene (avanti all’intervallo di 5 punti), che poi hanno subito la rimonta delle padrone di casa nel terzo e ultimo quarto. In casa CCC la migliore è stata Tiffany Hayes con 16 punti, mentre a Schio non sono bastate le ottime ...

Calcio e Basket - lo sport al femminile : un convegno per riforme e pari opportunità : Le sfide del futuro per Calcio e Basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ...

Calcio e Basket - sport al femminile : riforme e pari opportunità : Le sfide del futuro per Calcio e basket passano anche attraverso i ruoli che potranno assumere le donne nelle posizioni dirigenziali e in quelle tecniche nelle istituzioni come nelle società sportive. Lega Pro e Federazione Italiana Pallacanestro hanno in comune due giovani vicepresidenti donne, Cristiana Capotondi e Mara Invernizzi, che a Milano, martedì 11 dicembre alle 11:00, presso il Palazzo CONI, si confronteranno sul ruolo che ...

Calcio e Basket - Sport al femminile. Riforme e pari opportunità. Convegno a cura di FIP e Lega Pro. Milano - 11 dicembre : "Le competenze femminili sono un valore aggiunto- dichiara il presidente Lega Pro Ghirelli- per tutto il mondo Sportivo sia come atlete sia come dirigenti. La Lega Pro rappresenta una case history ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio in casa del CCC Polkowice a caccia della prima vittoria - ci sarà Allie Quigley : Domani, mercoledì 5 dicembre, Schio torna in campo per la quinta giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. La formazione veneta sarà impegnata alle 19.00 nell’insidiosa trasferta polacca contro il CCC Polkowice. Francesca Dotto e compagne sono ancora alla ricerca del primo successo della stagione in Europa e devono cominciare a raccogliere vittorie se non vogliono abbandonare le speranze di qualificazione agli ottavi di ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Basket femminile : un'altra volata amara per Amatori al Geodetico : ... nonostante almeno 4 facili appoggi sbagliati da 1 centimetro dal canestro che ovviamente peseranno nell'economia della gara. Il terzo quarto si gioca in assoluta parità con le due squadre a ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Schio contro le francesi del Bourges per cercare la prima vittoria : Quarta partita di Eurolega per il Famila Schio, che dopo tre sconfitte consecutive spera di sbloccare la propria classifica domani sera, quando affronterà le francesi del Bourges nella cornice del PalaRomare. Il Bourges arriva in terra veneta con due vittorie e una sconfitta nel girone: all’esordio ha battuto il CCC Polkowice in trasferta e poi ha superato il Nadezhda in casa, per poi perdere con un non eccessivo svantaggio a Praga. La ...

Basket – Nazionale femminile - Crespi si scusa con Masciadri : “mi sembrava una presa in giro farla entrare per pochi secondi” : Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile di Basket, ha parlato dopo le critiche ricevute per la mancata passerella alla Masciadri Coach Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile, è stato preso di mira dopo l’ultima gara delle azzurre. Il motivo? Non aver regalato una passerella anche di pochi secondi alla capitana Masciadri nel giorno del ritiro dal Basket giocato. “Ammetto l’errore, ma purtroppo non si può ...