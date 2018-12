Basket | EuroCup 2018-2019 | trasferte decisive per Trento e Brescia contro Ankara e Stella

EuroCup Basket 2019 - gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv e streaming Torino - Trento e Brescia : Riprenderà tra martedì 11 dicembre e mercoledì 12 dicembre il cammino delle formazioni italiane impegnate nell’EuroCup 2018-2019 di basket. Dopo due settimana di pausa, Torino, Trento e Brescia torneranno in campo per la nona e penultima giornata della prima fase a gironi della competizione con ambizioni profondamente differenti. Ad aprire il turno di coppa sarà Torino che affronterà in casa i lituani del Lietuvos Rytas Vilnius. La ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Brescia - successi dal sogno qualificazione! Ottava sconfitta per Torino : Serata dedicata all’Ottava giornata della prima fase della Eurocup Cup 2018-2019, sono arrivate due pesanti vittorie per Trento e Brescia che si rimettono in corsa per la qualificazione alla prossima fase mentre Torino saluta definitivamente la competizione. ZENIT SAN PIETROBURGO-Trento 99-102 (dopo un tempo supplementare): I dolomitici conquistano una vittoria di lusso su un campo difficilissimo e si rimettono in carreggiata per ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Torino per l’impresa contro Zenit e Kazan - sfida decisiva per Brescia con il Galatasaray : Tre partite al termine della prima fase a gironi dell’Eurocup 2018-2019 e ultime opportunità di riscatto per le formazioni italiane impegnate. Nella 8a giornata in programma questa settimana, la prima a scendere in campo sarà Trento alle 18.00 di domani, mercoledì 21 novembre, contro lo Zenit San Pietroburgo. Alle 20.30 invece sarà la volta di Brescia contro il Galatasaray e di Torino, che ospita l’Unics Kazan. Dopo un inizio di ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino sconfitta in Montenegro - Brescia cede contro Andorra dell’ex Vitali : La Fiat Torino non sa davvero vincere in Eurocup. Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che non riesce davvero a trovare la prima gioia in campo europeo. Questa volta i piemontesi sono stati battuti in trasferta dai montenegrini del Mornar Bar per 86-83 al termine di una partita combattuta e che si è deciso solamente nel finale dell’ultimo quarto. Si è arrivati punto a punto con Torino, che è sempre riuscita a ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento perde per squalifica Jovanovic e per infortunio Hogue : Dopo la vittoria di ieri in Eurocup contro i francesi dell’Asvel Villeurbanne, non sono arrivate buone notizie per la Dolomiti Energia Trento. Proprio nel match contro i francesi, Dustin Hogue si è procurato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per almeno quindici giorni. Hogue si è fatto male proprio nei minuti finali della partita e già nella giornata di oggi è stato sottoposto a ...

Basket : EuroCup - Antivari-Torino 86-83 : ANSA, - TORINO, 14 NOV - Settima sconfitta in altrettante partite di EuroCup di Basket per l'Auxilium Fiat Torino, che perde 86-83 ad Antivari, in Montenegro, contro il Mornar Bar, dicendo addio alle ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento batte in volata l’ASVEL nonostante l’infortunio di Hogue. Craft mattatore nel finale : Per Trento, questa notte ha il sapore di una speranza che continua anche contro la sfortuna: nonostante una brutta scivolata di Dustin Hogue nel finale, l’Aquila batte l’ASVEL Villeurbanne primo nel girone C di EuroCup per 79-77 e si riavvicina alla zona che vale la qualificazione alla seconda fase. Hogue aveva realizzato, prima di farsi male, 20 punti e 10 rimbalzi, con Beto Gomes a dargli man forte a quota 16. In doppia cifra per ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento e Brescia per la risalita - Torino quasi per l’onore : La settima giornata della prima fase di EuroCup 2018-2019 sarà, se non fondamentale, almeno di grandissima importanza per due delle tre formazioni italiane impegnate nella seconda coppa europea. Trento, dopo aver perso a Belgrado contro il Partizan, riceve l’ASVEL di Villeurbanne capolista del girone in una partita che sa tanto di ultima spiaggia. Brescia, invece, dopo il successo in trasferta contro l’AS Monaco riaccoglie da ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Luca Vitali guida Brescia in una spettacolare rimonta a Monaco : La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento sconfitta a Belgrado - Torino perde in casa con Francoforte : Continua il momento negativo delle squadre italiane in Eurocup. Ancora due sconfitte per Trento e Torino, che praticamente dicono addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per la fase successiva. La Dolomiti cade in quel di Belgrado contro il Partizan per 76-71, mentre Torino viene ancora sconfitta in casa da Francoforte per 85-75. Purtroppo Trento paga un inizio di partita disastroso. Il Partizan domina il primo quarto e alla prima ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri - Brescia a Monaco - Torino riceve Francoforte : Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino rimonta e poi viene beffata. Malaga vince nei secondi finali : La Fiat Torino rimanda ancora una volta la prima vittoria in Eurocup. Quinta sconfitta consecutiva per i piemontesi, ma questa ha davvero il sapore della beffa per i piemontesi, perchè l’Unicaja Malaga vince 105-104 grazie ad un canestro praticamente allo scadere di Jaime Fernandez (19 punti alla fine). A Torino non bastano i 22 punti di Jamil Wilson e i 19 di Victor Ruud, anche se è Peppe Poeta l’uomo della rimonta nell’ultimo ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia cade nel finale a Ulm. Trento sconfitta a Valencia : Serata amara per le italiane in EuroCup. Nella 5a giornata arrivano due sconfitte esterne che complicano ulteriormente il cammino di Brescia e Trento nella competizione. La Germani cade a Ulm nel finale, 83-82 il punteggio, dopo essere stata in vantaggio per gran parte della partita. La squadra di coach Diana, che ha dovuto rinunciare a Luca Vitali influenzato, lotta fino alla fine grazie soprattutto ai 23 punti di Jordan Hamilton e ai 18 punti ...