: Valverde non lascia sereni i tifosi dell'Inter: 'Contro il Tottenham farò sicuramente turnover...' ?? - GoalItalia : Valverde non lascia sereni i tifosi dell'Inter: 'Contro il Tottenham farò sicuramente turnover...' ?? - CalcioWeb : #Barcellona, il turnover di #Valverde preoccupa l'#Inter: ecco la probabile formazione dei blaugrana - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Valverde spaventa l'#Inter: 'Contro il #Tottenham faremo sicuramente turnover' -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nella conferenza stampa della vigilia di-Tottenham, l’allenatore dei blaugrana Ernestoha ribadito che la sua squadra, pur essendo già qualificata, si impegnerà al massimo. E rassicura l’Inter, la cui qualificazione dipende anche dal risultato del Camp Nou: “Deve stare tranquilla, non si devere per noi, perché è nostra intenzione vincere“. Poi però aggiunge: “Se loro avessero battuto il Tottenham, non sarebbero in questa situazione“. Il tecnico del Barça ammette che domani cambierà qualche elemento della squadra titolare: “Ci saranno dei cambiamenti. Qualche giocatore, come Luis Suarez, ha problemi fisici e non rientra nei miei piani fargli fare due partite di seguito. Messi? Quando vi daranno lavedrete se giocherà, l’importante è che i miei siano motivati“. Secondo i media spagnoli, ...