Barcellona | Dembelé ancora nei guai | nuovo ritardo e multa

Liga - Espanyol-Barcellona 0-4 : in gol Messi - 2 - - Dembélé e Suarez : Messi illumina e il Barça piazza l'allungo. La Pulce regala una serata da funambolo trascinando i blaugrana al successo nel derby catalano con due gol, un assist, un palo e una serie di giocate da ...

Liga - Atletico Madrid-Barcellona 1-1 : gol di Diego Costa e Dembélé : Il pareggio del Camp Nou del 17 maggio 2014 consegnò all'Atletico la Liga. Non è dato sapersi se anche stavolta il finale sarà lo stesso. Quel che è certo è che stasera a tornare a casa con un sorriso ...

Calciomercato Barcellona - Dembelè non può essere ceduto : ecco perchè : Dal momento del suo arrivo in Catalogna, Ousmane Dembelè ha acceso su di sé i riflettori più per episodi negativi che per le magie sul campo. Tra infortuni e altre problematiche varie di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, la scintilla tra il francese e il Barcellona non è mai scattata davvero. Su di lui è vivo l’interesse del Liverpool di Klopp, suo grande estimatore. Questo, però, non è sufficiente a poter dar via a una vera e ...

Barcellona - Dembelè in bilico : ecco le cause di un rapporto mai sbocciato : Costato 105 milioni di euro più altri 40 di bonus (30 dei quali già versati al Borussia Dortmund), Ousmane Dembelè avrebbe dovuto rimpiazzare il partente Neymar nel Barcellona. La realtà ha offerto un altro scenario: se il primo anno è stato costellato dagli infortuni (23 presenze in 3 competizioni e 4 gol), il secondo è iniziato meglio dal punto di vista fisico ma non è bastato a far scattare la scintilla tra il classe ’97 e i ...

Barcellona a Dembélé : "Smetti di giocare ai videogames o ti cacciamo" : Nella storia del calcio, è accaduto spesso che un giocatore abbia smesso di avere lo stesso rendimento dopo avere cambiato maglia. Ma quanto sta succedendo a Ousmane Dembélé non ha precedenti. Secondo la stampa spagnola, il giovane attaccante del Barcellona sarebbe entrato nel mirino della società blaugrana a causa della sua scarsa professionalità. Arriva tardi agli allenamenti e si impegna poco. Persino Suarez, suo compagno di reparto, non ha ...

Barcellona - Dembélé è 'dipendente' dai videogames : arriva l'ultimatum del club : Ora il talento cresciuto nel Rennes e maturato in Germania, con all'attivo anche 4 presenze nella Francia campione del mondo a Russia 2018, è chiamato a dimostrare che il Barcellona può fidarsi di ...

Barcellona - fissato il prezzo di Dembele : Il Barcellona ha avvisato Ousmane Dembele che se non cambierà atteggiamento sarà ceduto, intanto ha fissato il prezzo per l'eventuale addio: secondo Sport servono almeno 100 milioni di euro per l'ex esterno del Borussia Dortmund .

Il calciatore del Barcellona Ousmane Dembélé rischia di essere ceduto : sarebbe dipendente dai videogiochi : Il quotidiano spagnolo As, vicino alle vicende calcistiche dei due club di Madrid, Atletico e Real, ha recentemente lanciato dalle colonne della sua prima pagina alcune indiscrezioni sulla vita privata di Ousmane Dembélé, esterno d'attacco dell'F.C. Barcelona di origini francesi.Classe 1997, Dembélé è stato uno dei colpi del calciomercato estivo del 2017, quando il Barcelona acquistò i diritti delle sue prestazioni sportive dal Borussia Dortmund ...

Barcellona - flop Dembelè : l’attaccante è dipendente dai videogiochi : Una strana dipendenza che potrebbe sancire la fine del rapporto tra Dembelè e il Barcellona. Secondo quanto riportato dai colleghi di “AS“, dietro lo scarso rendimento dell’attaccante francese, ci sarebbe una strana e incallita dipendenza dai videogame. Una dipendenza che starebbe costringendo il giocatore a fare sempre tardi la notte per poi far tardi agli […] L'articolo Barcellona, flop Dembelè: l’attaccante è ...

Barcellona - Dembelè flop : cessione a giugno? : TORINO - In casa Barcellona Ousmane Dembélé è ormai un caso. All'interno del club si discute seriamente sul suo futuro, scrive 'Sport', anche se una sua cessione a gennaio non è nei programmi. Il francese, arrivato nell'estate 2017 dal Borussia Dortmund per 105 milioni di euro più bonus, non è riuscito a lasciare ancora il ...

Barcellona - Valverde stufo di Dembélé : c’è l’ultimatum del club al francese : L’avventura di Ousmane Dembélé al Barcellona sembra sempre più trasformarsi in un incubo. Secondo un’indiscrezione raccolta dal quotidiano sportivo catalano Sport, il 21enne esterno offensivo francese, già messo fuori squadra per il match contro il Betis, avrebbe ricevuto dal club un autentico ultimatum. Il tecnico dei blaugrana, Ernesto Valverde, sarebbe stufo degli atteggiamenti del campione del mondo, che avrebbero fatto ...

Barcellona - Dembelé denunciato dall'ex padrone di casa a Dortmund : l'ha lasciata in condizioni deplorevoli : Come se non bastasse, il classe '97 è finito al centro della cronaca anche per fatti estranei al calcio. Il suo ex padrone di casa a Dortmund, infatti, lo ha citato in giudizio chiedendo 20 mila euro ...

Barcellona - Puyol riprende Dembélé : “Forse non ha capito bene dove si trova” : La pausa farà sicuramente bene al Barcellona che, reduce dallo scivolone interno contro il Betis nell’ultimo turno della Liga, ha bisogno di mettere ordine nella testa e di risolvere qualche grana interna allo spogliatoio. Una di queste è legata ai comportamenti non proprio irreprensibili di Ousmane Dembélé, protagonista di qualche uscita fuori posto e mandato per punizione in tribuna al Camp Nou in occasione di Barca-Betis. Sulle ...

Barcellona - scoppia il caso Dembélé : fuori dai convocati per la gara col Betis : Non c’è pace per Valverde, alle prese con la difficile gestione dello spogliatoio del Barcellona. Nelle settimane scorse, il tecnico dei catalani aveva dovuto fare i conti con la grana Malcom, il brasiliano acquistato questa estate e utilizzato col contagocce. L’esterno aveva mostrato segni di insofferenza per lo scarso impiego e, secondo la stampa spagnola, aveva chiesto la cessione all’allenatore blaugrana. Dopo il ...