Babbitt | l’inarrivabile contemporaneità di Sinclair Lewis

(Di lunedì 10 dicembre 2018), di(traduzione di Livio Crescenzi; Mattioli 1885), fu pubblicato per la prima volta nel 1922, lo stesso anno dell’uscita dell’Ulisse di James Joyce. Narra la storia di un agente immobiliare della borghesissima cittadina immaginaria del Midwest, Zenith, ossessionato dalla propria posizione nella società, suggestionabile elettore repubblicano, presbiteriano per comodo, tronfio delle proprie conoscenze tra gli uomini importanti della comunità e benvoluto nelle associazioni e nei club per gentiluomini. Altri decidono per lui cosa deve pensare su guerra, economia, lotte operaie, progresso e tasse. La pubblicità determina i suoi bisogni.George F.è un ingranaggio consapevole del sistema capitalistico, fiero di far parte della squadra vincente: “Il mondo non ne può più di tutti quei Paesi smidollati che non sanno produrre altro che lustrascarpe, ...