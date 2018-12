Audio Casalino | l’Ordine dei giornalisti archivia l’istruttoria sul Whatsapp contro i

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il Consiglio di disciplina dell’Odg lombardo hato l’istruttoria su Roccorelativa al messaggionel quale definiva “pezzi di merda” i tecnici del ministero dell’Economia. Lo ha annunciato il presidente dell’Ordine nazionale dei, Carlo Verna: “C’era chi ci aveva attaccato per questo procedimento, mentre, come è stato dimostrato, era solo un modo – ha spiegato – perllare la liceità di un comportamento. Non ci sono pregiudizi da parte nostra”.L’Odg aveva aperto l’istruttoria nei giorni seguenti alla diffusione delnel quale il portavoce del presidente del Consiglio aveva parlato di una “mega vendetta”i funzionari del Mef, guidato da Giovanni Tria, nel caso in cui non fossero stati trovati i fondi per il reddito di cittadinanza.si ...