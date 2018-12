Astorre | furto pietre schiaffo a Roma e suoi cittadini

romadailynews

(Di lunedì 10 dicembre 2018)– “Uno, un’offesa a tutti ie non solo alla Comunita’ ebraica alla quale rinnoviamo l’assoluta vicinanza”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno, in relazione aldelled’inciampo scoperto nel rione Monti a“Un gesto vergognoso fatto da idioti che nella loro incivilta’ forse non sanno che tante, troppe donne, uomini e giovani sono morti per la follia umana e che la memoria cosi come l’insegnamento della storia- conclude- sono patrimonio della nostra comunita’ e della loro liberta’”.L'articoloproviene daDailyNews.