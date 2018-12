Assegno sociale | nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 | cosa cambia

leggioggi

: RT @INPS_it: #InpsComunica Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacin… - Ordine_CDL_NA : RT @INPS_it: #InpsComunica Innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacin… - iomiassicuro : Nel 2019 salirà a 67 anni l'età per incassare l'#assegno sociale: la prestazione, liquidata dall' @INPS_it #, a fav… - Paocosty1 : RT @DonniniMario: L'INPS DEVIATO tiene i nostri pensionati col minimo alla fame,ma regala l'assegno sociale ad extracomunitari mai stati re… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Conosciuto dai più come pensione, è oggi l’, una prestazione economica erogata dall’Inps ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico e raggiungono una certa soglia di età anagrafica. Viene concesso a nuclei con redditi bassi e con un numero di contributi non sufficienti a garantirsi unpensionistico dignitoso.Dal 1°ci saranno alcune novità per chi percepisce questoe anche per chi comincerà a percepirlo. È proprio l’Inps a ufficializzare il tutto, diffondendo sul suo portale un messaggio (messaggio numero 4770 del 6 dicembre 2018), in cui sottolinea chiaramente che, a partire dall’alba del prossimo anno, cambieranno iper accedervi.Scarica il messaggio Inps sull’Vediamo in dettaglio cos’è l’, chi ne ha diritto e le ultime novità per ilin merito ...