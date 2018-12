Assegno sociale | nuovi requisiti | cosa cambia nel 2019

Assegno sociale - nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 : cosa cambia : Conosciuto dai più come pensione sociale, è oggi l’Assegno sociale 2019, una prestazione economica erogata dall’Inps ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico e raggiungono una certa soglia di età anagrafica. Viene concesso a nuclei con redditi bassi e con un numero di contributi non sufficienti a garantirsi un Assegno pensionistico dignitoso. Dal 1° gennaio 2019 ci saranno alcune novità per chi percepisce questo Assegno e ...

Pensioni - aumenti nel 2019 : minime ad € 513 e Assegno sociale a € 458 : Con la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla cosiddetta perequazione delle Pensioni, una buona notizia è arrivata per molti pensionati. Infatti nel 2019 e quindi già con il prossimo rateo di pensione di gennaio, gli importi degli assegni previdenziali saliranno. Piccoli aumenti dovuti all’effetto dell’inflazione certificata dall’istituto Nazionale di Statistica. Il meccanismo prevede l’applicazione dell’1,1% di aumento, che poi è ...

Assegno sociale 2019 : requisiti - domanda e importo. Regole e novità : Conosciuto dai più come pensione sociale, è oggi l’Assegno sociale 2019, una prestazione economica erogata dall’Inps ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico e raggiungono una certa soglia di età anagrafica. Viene concesso a nuclei con redditi bassi e con un numero di contributi non sufficienti a garantirsi un Assegno pensionistico dignitoso. Dal 2019 ci saranno alcune novità per chi percepisce questo Assegno e anche per ...

Riforma pensioni e Assegno sociale - nel 2019 si va dai 67 anni : Con l'arrivo del nuovo anno l' età di accesso all'assegno sociale sale ad almeno 67 anni : è quanto previsto dalla legislazione vigente, che fissa tale requisito per l'ottenimento della misura del ...