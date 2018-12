Ascolti Tv di domenica 9 dicembre 2018 | Jovanotti e Arbore spingono Fazio Bene Iene e

Mara Venier batte Barbara d'Urso/Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli Ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Ascolti tv domenica 9 dicembre - testa a testa tra Domenica Live e Domenica In : Sfida a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con gli Ascolti relativi ai programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo la Domenica pomeriggio. Ieri, Domenica 9 dicembre, Mara Venier e Barbara d’Urso sono tornare a sfidarsi. Su Rai1 Domenica In è […] L'articolo Ascolti tv Domenica 9 dicembre, testa a testa tra Domenica Live e Domenica In proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 9 dicembre 2018. Fazio 15.8%-14.8% - New Amsterdam 12.2%. Flop Parodi (11.5%). In sovrapposizione - Domenica In 16.36% - Domenica Live 16.26% : New Amsterdam Nella serata di ieri, Domenica 9 dicembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 il doppio appuntamento con la prima stagione di New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.523.000 ...

Mara Venier segna un nuovo record di Ascolti con Domenica In : Domenica In: nuovo record di ascolti per Mara Venier Si chiude ufficialmente oggi la sfida a colpi di auditel tra Domenica In e Domenica Live: Mara Venier ha battuto Barbara D’Urso, conquistando 8 vittorie su 4. Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante la sfida degli ascolti Domenicali è stato questo scontro, ma dal 2019 tutto cambierà: Domenica Live cambia orario e dal 13 gennaio andrà in onda alle 17:20, ...

Ascolti tv domenica 9 dicembre 2018 : Una domenica dicembrina pre-natalizia tra Che Tempo Che Fa, Non è l'Arena, film e Cannavacciuolo a San Patrignano. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. SWAT .000, %. Su Rai 3 Il film Joy ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 New Amsterdam ha registrato un netto di ...

New Amsterdam torna alla domenica sera con un episodio in meno : ma davvero gli Ascolti sono stati negativi? : Si continua a dire di tutto su New Amsterdam e sul suo debutto su Canale 5 domenica scorsa ma forse in molti non sanno bene che spuntarla non è davvero cosa da tutti in questo periodo nero per Mediaset. Le reti del Biscione si sono lasciate inghiottire da reality e soap spagnole chiudendo le porte a tutto il resto e, soprattutto, alla qualità, cosa che invece la Rai in questi anni non ha fatto, anzi. Se una volta erano le reti Mediaset a ...

Ascolti Tv di domenica 2 dicembre 2018 - Raffaella Carrà trascina Fabio Fazio al successo : La prima serata di domenica 2 dicembre 2018 vede il ritorno al successo di Fabio Fazio, trascinato da Raffaella Carrà. Su Rai1 Che Tempo che Fa ha superato la media di 4 milioni di spettatori, pari al ...

