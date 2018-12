Arriva il freddo, quello vero

laragnatelanews

(Di martedì 11 dicembre 2018)Il, sta perre anche in Italia.l’inverno, con venti polari e temperature a picco. Entro questa settimana ci saranno variazioni di più di dieci gradi. Dobbiamo cercare di non farci cogliere impreparati. Pronti a tirar fuori giacche pesanti e calze calde, per contrastare le temperature basse. Dal Baltico si stanno muovendo correnti che confluiranno ai venti che contemporaneamente arriveranno sotto forma di Maestrale a preannunciare il cambiamento.L’Anticiclone stanziale sulla zona nord Europea, Islanda, comincerà poi roteare da domani proprio nelle zone dell’Europa centrale e arriverà proprio in Francia Svizzera e Italia (Già chiuso il traforo del Gran San Bernardo ai mezzi pesanti. Consentito il traffico alle auto). Le nostre Alpi potranno ostacolare ben poco e al contempo si ricopriranno di neve, come nella migliore tradizione ...