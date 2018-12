Apple giù a Wall Street | Qualcomm ottiene bando alle vendite in Cina di vecchi modelli

Vendite di smartphone - Gartner - : dominano i cinesi - giù Samsung - piatta Apple : Gartner ha ufficialmente comunicato i dati di vendita degli smartphone nel mondo per il terzo trimestre 2018 , ossia per il periodo luglio-settembre. Secondo Gartner, nel terzo trimestre del 2018, sono stati i marchi cinesi Huawei e Xiaomi a guidare le Vendite globali di ...

Apple Music aggiunge il supporto per tablet Android nella beta 2.7 : Apple Music nella versione beta 2.7 introduce dei miglioramenti, tra i quali l'aggiunta ufficiale del supporto per i tablet Android. Questa versione offre il supporto a una più ampia gamma di dispositivi Android, garantendo un'esperienza dello streaming Musicale di Apple migliorata per i tablet. L'articolo Apple Music aggiunge il supporto per tablet Android nella beta 2.7 proviene da TuttoAndroid.

Finanza : Apple crolla e Microsoft la (quasi) raggiunge - un ottimo momento per lanciare Andromeda? [Agg.1] : [Aggiornamento1 26/11/2018] Segnatevi questa data sul calendario! Microsoft ha, pochi minuti fa, sorpassato la capitalizzazione di mercato di Apple di 2 miliardi di dollari e, avendo superato anche Amazon, risulta la società con il maggior valore al mondo. Sebbene, molto probabilmente, questa situazione durerà solo per poche ore si tratta comunque di un traguardo molto significativo e simbolico. Articolo originale, Se, in questo ...

Quattro ragioni per le quali le azioni di Apple vanno giù : 2 - Apple: prezzi elevati ed economia debole Negli ultimi anni, Apple ha reagito al rallentamento delle vendite di smartphone aumentando i prezzi, una mossa che ha aiutato la società a registrare ...

Qualcosa in Apple non sta andando per il verso giusto : Da Black Friday a novembre nero. Sarebbe dovuto essere il mese delle vendite: per Apple si è rivelato uno dei periodi più cupi degli ultimi anni. Da fine ottobre, il titolo della Mela ha perso il 20% ...

Borse giù. Nasdaq (-2%) scivola sotto i 7mila in apertura. Apple entra in area «Orso» : Europa in rosso. Dopo un avvio con perdite limitate, ha preso con decisione la via del ribasso anche Piazza Affari, appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dal balzo dello spread. Vendite su Stmicroelectronics, si salva solo Enel dopo il piano industriale. Il titolo di Cupertino ha perso più del 20% dai picchi di ottobre...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Amazon - raggiunto l’accordo per vendere prodotti Apple : È notizia di qualche ora fa che Amazon e Apple hanno raggiunto un accordo secondo cui la società di Jeff Bezos potrà vendere direttamente prodotti Apple all’interno del suo e-commerce in Italia, Spagna, Regno Unito, leggi di più...

Tim aggiunge al listino Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Series 4 : Tim sta cercando di ampliare i suoi servizi non solo tramite le offerte mobili molto interessanti che ha proposto negli ultimi tempi, ma anche aggiungendo prodotti nel suo listino. Gli ultimi arrivati sono: Xiaomi Mi leggi di più...

Apple aggiunge iPhone 5 all’elenco dei prodotti “vintage e obsoleti” : Apple ha aggiornato questa settimana la sua lista di prodotti vintage e obsoleti per fare una notevole aggiunta. A partire dal 30 Ottobre, l’iPhone 5 verrà classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo. Per coloro che leggi di più...

Giù Apple dopo conti. Bene Piazza Affari con spread a 290 punti : ... a breve termine, ad esempio, i prossimi trimestri,, l'economia potrebbe risentirne negativamente». Lo afferma l'agenzia Dbrs secondo cui il problema principale è se il Governo riuscirà a «formulare ...