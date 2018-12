Antonella Clerici | imbarazzo per lo scherzo telefonico del disturbatore a Portobello

Scherzo telefonico a Portobello - il disturbatore mette in imbarazzo Antonella Clerici in diretta : FUNWEEK.IT - Il bello della diretta spesso non è così 'bello' soprattutto per i conduttori che si ritrovano in imbarazzo a dover gestire situazioni delicate: è successo anche ad Antonella Clerici, ...

Maria De Filippi (in replica!) batte Antonella Clerici in share : Antonella Clerici battuta in share da Maria De Filippi: i dati Auditel Maria De Filippi ha vinto su Antonella Clerici in termini di share. Portobello non ha raccolto enormi risultarti nel corso delle puntate della nuova edizione dal punto di vista degli ascolti. Dopo una buona partenza sopra i 4 milioni di telespettatori, il mercatino più longevo e famoso della televisione italiana è sceso progressivamente perdendo contro Tu Si Que Vales. ...

Portobello - Virginia Raggi chiama in diretta? Strepitosa risposta di Antonella Clerici : 'Mi scusi - ma...' : Una telefonata a sorpresa a Portobello di Antonella Clerici , il varietà del sabato sera su Rai 1. A prendere la linea nel corso dell'ultima puntata, infatti, è stata la sindaca di Roma di Virginia ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Sesta e ultima puntata sabato […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Portobello : puntata difficile per Antonella Clerici. L’annuncio : Antonella Clerici, serata difficile a Portobello: “Complicato fare intrattenimento” Non poteva non parlare della tragedia che la notte scorsa si è consumata nell’ormai tristemente nota discoteca in provincia di Ancona Antonella Clerici a Portobello stasera, 8 dicembre 2018, in occasione dell’ultima puntata. La conduttrice, infatti, nella breve anteprima trasmessa subito dopo la fine del TG1, è apparsa in video senza il ...

Portobello - Antonella Clerici e la voce clamorosa sull'accoppiamento di Antonella Elia : Questa sera, sabato 8 dicembre, su Rai 1 l'ultimo appuntamento con Portobello , il remake , poco fortunato, condotto da Antonella Clerici . L'ultima puntata vedrà la partecipazione di due ...

Portobello - ultima puntata : i super ospiti di Antonella Clerici : Sabato 8 dicembre, all 20.35 su Rai 1, l'ultimo appuntamento. In studio Nancy Brilli, Antonella Elia e Beppe Fiorello

Portobello - Beppe Fiorello e l'appello da Antonella Clerici : Portobello giunge al gran finale. Sabato 8 dicembre alle 20.35 su Rai1 ad accompagnare la padrona di casa Antonella Clerici , in questa serata speciale, saranno come sempre l'elegantissima Carlotta ...

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno : Nel giorno del suo compleanno (56 anni il 6 dicembre) Antonella Clerici ricorda l’amico scomparso Fabrizio Frizzi. Lo scorso anno, infatti, il collega le aveva fatto una sorpresa andandola a trovare in diretta a La prova del cuoco con Carlo Conti facendo il suo ritorno in video dopo il malore che lo aveva colto nell’ottobre 2017. Purtroppo Frizzi come noto è venuto a mancare nel marzo 2018 e Antonella Clerici vuole ricordare quell’abbraccio ...

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi/ Foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco : 'Esattamente un anno fa' - IlSussidiario.net : Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi sui instagram per il suo compleanno: Foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco: 'Esattamente un anno fa'

