Anticipazioni Beautiful fino al 15 12 | Spencer in coma | si indaga sull' attentatore

Anticipazioni Beautiful trama puntate 17-22 dicembre 2018 : Ridge Forrester Viene Arrestato! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Hope e Steffy litigano, Bill accusa Ridge di aver attentato alla sua vita! Anticipazioni Beautiful: Bill esce dal coma ed accusa Ridge di essere il suo attentatore! Lo stilista Viene Arrestato! Steffy inveisce contro Hope accusandola di amare ancora Liam che, invece, spende durissime parole per il padre. Pam sempre più “folle”… E’ stato davvero ...

Anticipazioni Beautiful domani : Justin tenta di portare i documenti della SP in tribunale : Le Anticipazioni in merito alla puntata dell'11 dicembre di Beautiful rivelano una pericolosa corsa al potere. Justin, collaboratore di Bill Spencer, fa il possibile per portare in tribunale alcuni documenti importantissimi della Spencer Publication, l'azienda di Bill. Poco prima di essere sparato alle spalle, infatti, il potente Spencer aveva redatto un documento nel quale affermava di affidare la direzione dell'azienda a Justin qualora gli ...

Beautiful Anticipazioni : chi ha sparato a Bill Spencer? : Bill Spencer Chi ha sparato a Bill Spencer? E’ questo l’interrogativo che sarà al centro di numerose puntate di Beautiful. Le indagini di questa settimana portano ad un presunto colpevole: Sally Spectra. Le sue impronta sono state, infatti, trovate sull’arma che ha colpito il magnate. Ma sembrerebbe tutto sin troppo facile… (clicca qui per scoprire chi è stato a sparare). Tutti i dettagli nelle nostre ...

Beautiful : Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane : Beautiful Anticipazioni, Bill Spencer in coma: lo Spencer in gravissime condizioni Nel corso delle ultime puntate di Beautiful, qualcuno ha sparato a Bill Spencer dietro le spalle, dopo aver fatto saltare la luce. A trovarlo privo di sensi sul pavimento è Katie, la quale chiama immediatamente i soccorsi. Subito la Logan informa Liam di quanto […] L'articolo Beautiful: Bill Spencer muore? Anticipazioni puntate italiane proviene da Gossip e ...

Beautiful - Anticipazioni USA : BROOKE non si fida di TAYLOR e… : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la situazione per TAYLOR Hayes resterà problematica. Sebbene (come vi avevamo accennato) BROOKE Forrester abbia deciso di non denunciare la rivale per il tentato omicidio di Bill Spencer, la Logan avrà modo comunque di complicare le cose per la psichiatra. Dopo il confronto in cui TAYLOR è arrivata a supplicarla in ginocchio, BROOKE è corsa ad affrontare Bill sul silenzio mantenuto per mesi circa la ...

Anticipazioni americane Beautiful : Ridge scopre chi ha sparato a Bill : Beautiful Anticipazioni puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Ridge scopre la verità Dopo Brooke, anche Ridge scopre chi ha sparato a Bill Spencer. Nelle ultime puntate americane di Beautiful lo stilista è stato informato dalla figlia Steffy. Taylor ha sparato a Bill: la donna ha cercato di vendicarsi per quanto accaduto alla figlia. […] L'articolo Anticipazioni americane Beautiful: Ridge scopre chi ha sparato a Bill proviene ...

Beautiful - scoperto l’assassino di Bill : Anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre : Sembra di tornare ai tempi di Dallas e alla famosa domanda ‘Chi ha sparato a J.R?’, ma stavola la caccia all’assassino coinvolge la soap opera Beautiful. Qualcuno ha sparato a Bill, ferendolo gravemente, e mezzo cast è sospettato causa comportamenti strani e moventi diffusi. Alla fine della settimana scoprono di chi sono le impronte sulla pistola, ma saranno quelle dell’omicida? Dove eravamo rimasti: le tramine della ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Natale di pace per Forrester - Logan e Spencer : Come è già avvenuto per il Ringraziamento le tre famiglie della soap ritrovano serenità in occasione del Natale. Tutto filerà liscio!

Beautiful : Anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate da lunedì’ 10 dicembre a venerdì 15 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Si tinge di giallo la trama di Beautiful. Chi ha sparato a Bill Spencer? L’editore è stato colpito alle spalle mentre rientrava a casa ed è finito in ospedale. A trovarlo l’ex moglie Katie Logan, con la quale […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Beautiful - puntate prossima settimana : la vendetta : Beautiful, Anticipazioni 10-15 dicembre: Bill in fin di vita Beautiful va in onda dal lunedì al sabato, alle 13:40 circa, su Canale5. Le Anticipazioni di Beautiful dal 10 al 15 dicembre svelano che terrà ancora banco la vicenda dell’attentato a Bill Spencer: chi gli ha sparato? La polizia non sa che pista seguire: gli indiziati, infatti, sono tantissimi. Parte una catena di sospetti. Eric teme che sia stata Quinn a sparare a Bill; Katie ...