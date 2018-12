Animali | Abruzzo | “Protocollo per il monitoraggio dell’orso bruno marsicano”

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un protocollo d’intesa, il primo firmato in Italia, tra Regione, due Parchi nazionali, riserve regionali, tre Atc (Ambiti territoriali di caccia) e l’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), principalmente volto a monitorare l’attività – con l’ausilio di cani opportunamente addestrati e fuori dalle aree protette – dell’orsomarsicano. Il protocollo si estende anche aldi alcune specie di uccelli come la beccaccia e la coturnice. Il provvedimento è stato sottoscritto questa mattina nella sede di Pescara della Regione.Tra gli obiettivi del protocollo ci sono anche il reperimento di dati specifici per la conservazione e la gestione della fauna, nonché il coordinamento delle attività necessarie alla verifica dell’impatto che le diverse modalità di caccia al cinghiale producono sull’orsomarsicano. Per ...