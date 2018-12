Andrea Nucera | dal crac alla latitanza dorata | è a Praga il tesoro dell’uomo “capitale

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Korunnì è una delle arterie principali di: scorre attraverso Vinohrady, “vigneti”, un quartiere che nel XIV secolo era una distesa di vigne. I bei palazzi Art Nouveau e l’atmosfera elegante hanno attirato importanti investimenti da tutto il mondo, a partire dcaduta del Muro di Berlino. Al civico 810/104 sopravvive l’ultimodi, imprenditore che fino al 2012 s’è conquistato gli appalti più importanti tra Liguria e Basso Piemonte. A febbraio 2018 è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 21 imputati per bancarotta fraudolenta. E intanto vive tra Dubai e Abu Dhabi: “Io non faccio il latitante. Io faccio l’esiliato”, diceva a Chi l’ha visto? l’ultima volta che ha fatto parlare di sé, ad aprile 2017. Una bella vita, nonostante la lontananza dall’Italia: si è costruito un ristorante – “Italianissimo” – e non ha mai smesso di concedersi lussi, ...