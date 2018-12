Andrea Mainardi vince il Grande Fratello Vip 2018? L’outsider ruba il posto a Walter

GF Vip - Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura del setto nasale : Grande Fratello Vip , Andrea Mainardi finisce in ospedale . A poche ore dalla finalissima di lunedì 10 dicembre, lo chef bergamasco sarebbe stato vittima di un incidente domestico nella Casa e per ...

Grande Fratello Vip : Andrea Mainardi torna nella casa dopo l'incidente : Andrea Mainardi dopo aver passato un venerdì allegro insieme ai concorrenti della casa del Grande Fratello in cui la redazione ha passato ai ragazzi del reality una cena a base di pizza e birra, purtroppo durante la serata è successo un incidente piuttosto grave per lo chef. Nell’euforia Andrea forse dopo aver bevuto qualche birra di troppo, è andato a sbattere il viso contro una vetrata, all’inzio dopo aver preso la botta sembrava che non fosse ...

GF Vip : incidente nella casa - Andrea Mainardi esce : Fuoriprogramma nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre nella casa del Grande Fratello Vip: un incidente domestico ha costretto Andrea Mainardi ad uscire. Lo chef, uno dei finalisti della terza edizione del Grande Fratello Vip, è finito in ospedale per una sospetta frattura al setto nasale. Mainardi, nella serata di venerdì, è andato a sbattere con la faccia contro il vetro della veranda. L’impatto è stato particolarmente forte, tanto ...

Francesco Monte sbotta al GF Vip contro Andrea Mainardi : GF Vip: Francesco Monte litiga con i suoi coinquilini Ultimi litigi nella Casa del Grande Fratello Vip prima della grande finale, fissata per lunedì 10 dicembre in prima serata su Canale 5. Francesco Monte si è arrabbiato e ha a litigato con i suoi compagni. Il motivo? Nella giornata di venerdì 7 dicembre in Casa è arrivato uno sconvolgente comunicato: uno dei Vip doveva fare da maggiordomo a tutti gli altri. La malasorte si è abbattuta ...

