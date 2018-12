Ancona | si indaga proprio sulla pista della banda di giovani spacciatori che compivano

CORINALDO - 8 INDAGATI PER LA STRAGE IN DISCOTECA/ Pm Ancona - le inchieste su sicurezza e motivi del panico : STRAGE in DISCOTECA a CORINALDO: 8 INDAGATI, inchiesta mira ai manager del locale. Le ultime notizie, sindaco Matteo Principi: 'Sono ore molto complicate'

Ancona - indagato un minorenne. Il figlio del gestore : “Usato lo spray per rubare una catenina” : Per la strage in discoteca di Corinaldo c’è un minorenne indagato. Sarebbe lui ad aver spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testi...

Strage di Ancona : minorenne indagato per omicidio : Sarebbe dovuta essere una serata tranquilla, all'interno di una tra le più note discoteche di Ancona in cui doveva esibirsi il cantante Sfera Ebbasta, ed invece si parla di una Strage che verrà ricordata per molto tempo. La Lanterna Azzurra, questo è il nome della discoteca in cui hanno perso la vita ben 6 persone a causa del panico scatenato da un ragazzino che ha ben pensato di spruzzare spray orticante in faccia ai presenti. Una "bravata", ...

Strage Ancona - un minorenne indagato : Ssette feriti in gravi condizioni prima del dj set di Sfera Ebbasta a Corinaldo. Il giovane identificato avrebbe gettato la bomboletta nella sala per «rovinare la serata»