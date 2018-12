Ancelotti | ' Girone straordinario | manca solo la ciliegina sulla torta'

Ancelotti : «Siamo primi nel girone - il resto sono chiacchiere» : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine da Napoli-Liverpool: «Io non ho fatto calcoli, è chiaro se si vinceva 3-0 era meglio. Non puoi andare a Liverpool e fare calcoli, piuttosto devi andare lì per giocare bene e vincere. Il resto sono chiacchiere. La realtà è che siamo in testa al girone dopo cinque partite. Ci dobbiamo preoccuapre, ma anche gli altri devono farlo. Il Liverpool deve preoccuparsi di noi e il Psg ...

Ancelotti : "Se non passiamo il girone siamo c..." : Poche parole ma dritte al punto. L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dice alla vigilia del match di Champions League contro la Stella Rossa Belgrado. "siamo la sorpresa del girone, ancora di più ...

Ancelotti : «Non ci aspettavamo il primo posto - girone equilibrato» : L’intervista a Sky Carlo Ancelotti intervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Il discorso tra primo e secondo tempo? Abbiamo modificato un atteggiamento troppo prudente, nel primo tempo abbiamo lasciato spazio ai loro tre centrali, lasciandogli tempo e modo di controllare la partita. Abbiamo alzato la pressione e siamo riusciti a pareggiare, grande intensità e un gol meritato. Nel finale abbiamo pagato i primi venti minuti fatti ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...