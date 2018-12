Amore e Capoeira è il video musicale più visto su YouTube in Italia nel 2018 Ecco il

I Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira e risultano “scollati” per Fedez (video) : I Seveso Casino Palace sono uno dei gruppi di Lodo Guenzi, che stasera si sono esibiti in un brano che ha scalato le classifiche dell’estate 2018 e ha ottenuto dischi di platino per le vendite: “Amore e Capoeira” di Takagi&Ketra, Giusy Ferreri e Sean Kingston. La scorsa settimana, durante il primo Live Show di X Factor 12, i Seveso Casino Palace si erano cimentati in un brano di Capo Plaza, “Giovane fuoriclasse”. Manuel Agnelli aveva ...

X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si sono esibiti i Seveso Casino Palace della categoria Gruppi di Lodo Guenzi. Ecco la loro esibizione e il brano che hanno cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Seveso Casino Palace cantano Amore e Capoeira Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche ...

TAKAGI E KETRA/ Video - il duo di Amore e Capoeira vola in Toscana con Fedez (X Factor 2018) : TAKAGI e KETRA a X Factor 2018 in qualità di ospiti degli Home Visit, la terza fase di selezioni del talent musicale di Sky Uno: saranno con Fedez in Toscana per la categoria Over(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:43:00 GMT)