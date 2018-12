Amnesty:"gestione repressiva"migrazioni

: Rapporto Amnesty: 'In Italia gestione repressiva dei migranti e attacco ai diritti umani' [news aggiornata alle 09:… - repubblica : Rapporto Amnesty: 'In Italia gestione repressiva dei migranti e attacco ai diritti umani' [news aggiornata alle 09:… - marco_gervasoni : Essere attacari da un'organizzazione come Amnesty è sempre una medaglia d'onore Rapporto Amnesty: 'In Italia gestio… - billa_silvia : RT @lacapagira: Rapporto Amnesty: 'In Italia gestione repressiva dei migranti e attacco ai diritti umani' -

E' un quadro poco edificante quello tratteggiato daInternational sull'Italia nel rapporto pubblicato in occasione dei 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani. L'organizzazione impegnata per i diritti parla di"del fenomeno migratorio",di"erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo","retorica xenofoba nella politica","sgomberi forzati senza alternative".Non più rosea la situazione in Europa dove nel 2018 c'è stato"un aumento dell'intolleranza,dell'odio,della discriminazione".(Di lunedì 10 dicembre 2018)