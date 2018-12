Amnesty International | ' L' Italia tra gestione repressiva sui migranti e retorica xenofoba

DIRITTI UMANI - Lunedì 10 dicembre alle 18.30 a cura di ActionAid - Amnesty International Italia - Caritas - Emergency e Oxfam : 'DIRITTI a testa alta', fiaccolata in piazza Castello per celebrare la Dichiarazione universale dei DIRITTI UMANI 10-12-2018 / In evidenza Lunedì 10 dicembre 2018 ActionAid, AMNESTY International ...

Il rapporto di Amnesty International punta il dito contro l’Italia : “Sui migranti gestione repressiva” : «gestione repressiva del fenomeno migratorio», «erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo», «retorica xenofoba nella politica», «sgomberi forzati senza alternative». Non è un quadro positivo dell’Italia, quello delineato dal rapporto «La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019», pubblicato da Amnesty Inte...

Aung San Suu Kyi non è più ambasciatrice di Amnesty International : (Foto: Sean Gallup/ Getty Images News) Amnesty International ha revocato il fregio di “Ambasciatore della coscienza” con cui, nel 2009, aveva insignito Aung San Suu Kyi. Si tratta della più alta onorificenza rilasciata dall’organizzazione internazionale, che accusa la consigliera di Stato (di fatto la presidente della Birmania) di totale immobilità davanti alle persecuzioni dei rohingya, minoranza etnica musulmana che la Birmania si rifiuta di ...

Maurizio Costanzo : 'Maria mi bullizza - mi rivolgo ad Amnesty International' : In collegamento nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno scherzato con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sulle loro dinamiche di coppia. Costanzo ha ...

Amnesty International in campagna contro l'iniziativa UDC : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MENSA LODI - FICO : "SCUSARSI CON I BIMBI" - SALVINI "PACCHIA FINITA"/ Lettera di Amnesty International Lombardia : Il presidente della Camera Roberto FICO si schiera con le famiglie dei bambini a cui a LODI è stata vietata la MENSA scolastica, ma la Lega insiste con il provvedimento(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:57:00 GMT)