Amnesty | “Da governo gestione repressiva delle migrazioni” Il 2018? L’anno dei movimenti

(Di lunedì 10 dicembre 2018) “del fenomeno migratorio”, “erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo”, “retorica xenofoba nella politica”, “sgomberi forzati senza alternative”. Sono alcuni dei passaggi dedicati all’Italia nel rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo. Ile le prospettive per il 2019”, pubblicato daInternational in occasione del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.IlConte, sostiene la ong, “si è subito distinto per unadel fenomeno migratorio”, in cui “le autorità hanno ostacolato e continuano a ostacolare lo sbarco in Italia di centinaia di persone salvate in mare, infliggendo loro ulteriori sofferenze e minando il funzionamento complessivo del sistema di ricerca e salvataggio marittimo”. Parlando del ...