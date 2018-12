Amnesty contro l' Italia | Gestione repressiva delle migrazioni

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) "del fenomeno migratorio", "erosione dei diritti umani dei richiedenti asilo", "retorica xenofoba nella politica", "sgomberi forzati senza alternative". È un quadro terribile dell'quello delineato dal rapporto "La situazione dei diritti umani nel mondo. Il 2018 e le prospettive per il 2019", pubblicato daInternational in occasione del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.IL DECRETO SICUREZZAIl governo Conte, scrive la ong, "si è subito distinto per unadel fenomeno migratorio", in cui "le autorità hanno ostacolato e continuano a ostacolare lo sbarco indi centinaia di persone salvate in mare, infliggendo loro ulteriori sofferenze e minando il funzionamento complessivo del sistema di ricerca e salvataggio marittimo". Parlando del Decreto Sicurezza,...