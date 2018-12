Amici | finisce male da Maria De FilippI | Giordana Angi massacra Miguel Chavez | l' accusa

Amici - raid di Alessandra Celentano in sala-relax : la scoperta-choc - per chi finisce malissimo : Il talent-show Amici di Maria De Filippi ? Una vera e propria scuola. Ed essendo tale, ha anche delle regole da seguire. Una di queste riguarda proprio l'uso del cellulare. Il telefono durante il ...

Amici - Alessandro Casillo brutalizza Matteo Galvani : 'Non ti fai il c***?'. Finisce in rissa : Tensione alle stelle in sala relax prima del pomeridiano di Amici , il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I protagonisti di uno acceso scontro sono i due cantanti Alessandro Casillo e ...

Amici - il dramma di Alessandro Casillo : 'Mi butto giù' - ricorda la sua ex e finisce in tragedia : Ogni volta che Alessandro Casillo ripensa alla sua ex fidanzata non riesce a trattenere le lacrime: il cantante di Amici , il programma di Maria De Filippi su Canale 5, cerca di evitare di parlare di ...

Amici - Alex Britti umilia Giacomo Eva : 'Vali meno di zero' - finisce male e interviene la De Filippi : Siamo ancora alle fasi iniziali ma il talent-show Amici ha già regalato ai fidati telespettatori di Canale 5 le prime scintille tra futuri allievi e professori. I protagonisti della puntata di sabato ...

L'auto finisce nel fossato mentre vanno a scuola : morto Alessandro - 16 anni. Feriti i due Amici : Un ragazzino di 16 anni, Alessandro Mazzetti, di Villacampagna, è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina a Melotta, in provincia di Cremona. L'auto, una Fiat...

Finisce con l’auto nel fiume a causa del maltempo : gli Amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Salvini - la legalità finisce dove ci sono gli Amici? : Il 5 settembre, a Milano, le forze dell'ordine hanno fatto sgomberare una palazzina di Alitalia. Il risultato della linea dura sulle occupazioni voluta da Salvini è stato sessanta famiglie finite per strada, compresi 25 bambini. Questa mattina gli agenti della Guardia di Finanza, su richiesta della Corte dei Conti, hanno tentato di entrare in una palazzina a Roma, anche questa occupata, per un sopralluogo. Ma questa volta gli agenti delle ...

Pistoia - tragica gita in moto col marito e gli Amici : 52enne finisce in una scarpata e muore : Una motociclista di 52 anni di Ferrara, Paola Villa, è morta dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 20, che dalla località Torri di Popiglio porta a Fontana Vaccaia, nel comune di Piteglio, provincia di Pistoia. Forse dopo un malore la donna ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.Continua a leggere