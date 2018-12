Ambiente | rientra l’allerta smog in Emilia-Romagna | PM10 entro la soglia

meteoweb.eu

: RT PPANthebrief 'Presentazione risultati campagna Civico_5_0 di Legambiente. Andrea Ferrazzi Comm. #Ambiente del… - Pro_Logistica : RT PPANthebrief 'Presentazione risultati campagna Civico_5_0 di Legambiente. Andrea Ferrazzi Comm. #Ambiente del… - PPANthebrief : Presentazione risultati campagna @Civico_5_0 di @Legambiente. Andrea Ferrazzi Comm. #Ambiente del #Senato 'La quest… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018)inl’allertain vigore dal 7 dicembre in tutte le province: le condizioni meteorologiche favorevoli e in particolare la ventilazione che ha interessato tutto il territorio hanno favorito il ridei valori di polveriladi legge (50 microgrammi per metro cubo). Lo comunica l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae).Da domanino quindi le misure emergenziali: potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4 (resta il blocco per i veicoli più inquinanti: benzina fino all’euro 1 compreso, diesel fino all’euro 3 compreso, ciclomotori e motocicli pre euro non possono circolare dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdìi perimetro cittadino definito dalle Ordinanze dei Comuni), si potranno utilizzare le stufe pellet di categoria 2 stelle o superiore.Nella prima settimana di dicembre ...