Ambiente | a Stintino una giornata dedicata al rispetto della natura

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Unaall’, per sensibilizzare le nuove generazioni ale al grave problemaplastica abbandonata nei mari. Un problema, quest’ultimo, che mette a rischio la sopravvivenza degli abitanti del mare ma che ha ripercussioni negative anche sulla salute dell’uomo. Prevenzione e sensibilizzazione sono quindi le parole d’ordine di “Say no to plastic pollution”, ladi educazione ambientale che il Comune di, in collaborazione con il Parco nazionale dell’Asinara e l’Area marina protetta dell’isola parco, organizza per mercoledì 12 dicembre.A ospitare l’incontro sarà, a partire dalle 11, il museoTonnara di via Lepanto, un luogo ideale dove la cultura del mare si intreccia con la vita, le tradizioni e l’identità del paese che si affaccia sul golfo ...