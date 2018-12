Altro che Global Compact | Salvini vuole raddoppiare i centri per le espulsioni

Honor View 20 - fotocamera da 48 Mpixel - tutto schermo e molto Altro : (Foto: Honor) Sarà della cinese Honor uno dei telefoni più interessanti di inizio 2019. La casa orientale figlia del colosso Huawei l’ha svelato a Hong Kong nella giornata di oggi: si chiama Honor View 20, è il successore del modello View 10 uscito nel 2017 e al suo interno accoglie una serie di tecnologie ancora inedite (o quasi) nel panorama smartphone. Innanzitutto il comparto fotografico è mosso da una fotocamera posteriore con sensore ...

Paola Caruso contro l’ex che l’ha abbandonata incinta : “Ha già un Altro figlio che non ha riconosciuto” : Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola Caruso, al settimo mese di gravidanza, è tornata ad attaccare l’ex compagno e padre del bambino, Francesco Caserta. Dopo il malore della puntata precedente, la showgirl è tornata su Canale 5 per rivelare una verità scottante: “Ho scoperto una cosa, ancora oggi non mi sono ripresa”, ha detto. “Francesco ha un altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto. Come sta ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : Altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Altro che 'LA' trap. l'unica musica da ascoltare è quella de 'IL' Trap : Eppure, nonostante abbia la possibilità di godersi al sua meritata pensione, non ha alcuna intenzione di smettere di capire il mondo che lo circonda. Compreso quello dei social. Per questo si è ...

Altro che "LA" trap. l'unica musica da ascoltare è quella de "IL" Trap : Se siete stanchi di vedere e sentire la parola "trap" ovunque, ora potreste fare un’eccezione. Soprattutto se amate il mondo del pallone, i grandi allenatori e i profili che hanno fatto la storia dello sport italiano. Da qualche mese sui social ha fatto irruzione IL Trap. Sì, proprio lui. Giovanni Trapattoni, lo storico mister che ha guidato alcune tra le più forti squadre italiane ...

Domenica Live - Paola Caruso : "Francesco ha un Altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto" : Paola Caruso è stata ospite di Domenica Live nella puntata di fine anno prima della pausa natalizia, dopo l'intervista interrotta di sette giorni fa, nella quale raccontava di problemi con Francesco, il padre del figlio, con il quale non sono più in buoni rapporti. "E' assurdo quello che io ho passato. Ho scoperto una cosa, ancora oggi non mi sono ripresa. C'è questa situazione con io figlio ma Francesco ha un altro figlio di 9 anni che ...

Altro che pubblicità - le aziende sono terrorizzate dagli spot di Salvini : Roma . Uno fa presto a pensare male. Vuoi vedere che Matteo Salvini si è messo a fare product placement sui social network ? Un ministro dell'Interno che si reinventa come improbabile influencer , una ...

Nessuno segna quanto Milik - Altro che incompiuto : La media gol Quando durante questa prima parte di stagione abbiamo scritto di Arek Milik, abbiamo sempre fatto riferimento all’unico parametro valido, universalmente riconosciuto, per poter valutare il rendimento di un attaccante: i gol. Crudelmente, è l’unica discriminante possibile tra un buon attaccante, un grande centravanti, un fuoriclasse del ruolo. Il fatto che prima Insigne e poi Mertens stessero facendo gol, mentre Arek non ...

Sondaggio Tecné - i numeri che fanno godere Berlusconi : Altroché morto - le cifre : Una maggioranza in Parlamento tutta basata sul centrodestra è ormai ben più che un progetto politico, come già rilanciato all'ultimo evento a Roma di Forza Italia da Silvio Berlusconi. Secondo l'...

Altro che Juve - il vero spettacolo anche quest’anno è il Napoli : gli Azzurri tengono viva la Serie A con un calcio-show : Se la Juventus è una certezza e continua a volare verso l’ottavo scudetto consecutivo, la Serie A rimane viva soltanto grazie al Napoli che continua – contro tutti gli scettici – ad essere l’unica vera rivale dei bianconeri per il quarto anno consecutivo. Alla faccia di chi ha sempre considerato il progetto di De Laurentiis una burla da sottovalutare, e i risultati ottenuti negli anni soltanto frutto del caso. E ...

Gwyneth PAltrow - Chris Martin e quelli che «meglio le famiglie allargate» : Le famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle starLe famiglie (allargate) delle star«Papà porta anche la nuova fidanzata». ...

Terza spunta blu su WhatsApp per segnalare gli screenshot? Altro che Grande Fratello : Siamo obbligati a ritornare, nostro malgrado, sulla questione Terza spunta su WhatsApp per fare chiarezza sulla funzione tanto chiacchierata sui social anche in questi primi giorni di dicembre ma che, ancora una volta, non trova alcuna conferma nelle operazioni di sviluppo dell'applicazione di messaggistica. Per quanti in molti continuino a tifare per un clima da Grande Fratello (inteso non come programma televisivo e reality show ma come ...

F1 - Luca di Montezemolo : “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari vinca un Altro Mondiale” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare della Ferrari e l’ex Presidente non è stato molto tenero nei confronti del team di Maranello durante alcune dichiarazioni concesse alla trasmissione RAI “La politica e il pallone”: “La Juventus vincerà la Champions prima che la Ferrari rivinca il Mondiale di Formula Uno. L’azienda attuale è molto diversa rispetto a quella che io ho lasciato nel 2014, diversa negli ...

I giovani? Altro che bamboccioni - oggi fanno i banchieri - 07/12/2018 - : 'È una banca fatta dai giovani per i giovani'. È questa la definizione slogan di Youth Bank per Patrik Vesan, professore associato di Scienza politica presso l'Università della Valle d'Aosta e volontario della Fondazione Comunitaria della Valle D'Aosta . 'In concreto significa che una Fondazione Comunitaria mette a disposizione un ...