Allarme Ue - cresce antisemitismo : ANSA, - BRUXELLES, 10 DIC - Sale e arriva all'81%, +14% rispetto al 2012, la percentuale degli ebrei italiani convinti che l'antisemitismo sia aumentato negli ultimi sei anni. Lo rivela una ricerca ...

Superclásico - cresce l'Allarme barrabravas con 500 violenti a Madrid : Allerta massima a Madrid, ma la paura cresce con il passare delle ore. A due giorni dal Superclásico trasferito oltreoceano dopo gli incidenti verificatisi a Buenos Aires, nella capitale spagnola è ...

Industria in Allarme : solo un'impresa su tre prevede di crescere : Il mondo dell'economia è preoccupato. 'C'è ansia - ha detto il presidente della ConfIndustria, Vincenzo Boccia, ieri, durante il convegno dell'Associazione dei private banker - la politica non deve ...

Banche - cresce Allarme per lo spread : invertire subito la rotta : Roma, 27 ott., askanews, - Agire in fretta per invertire la rotta, perchè lo spread è su livelli insostenibili per l'intera economia italiana. È questa la preoccupazione più forte avvertita ai vertici degli istituti di credito italiani, secondo fonti di primo piano del mondo bancario. E dopo l'allarme del presidente della ...

Risparmio - cresce l’Allarme per la fuga di capitali all’estero : Il problema è che l’incertezza di questi ultimi mesi rischia di far scappare all’estero anche un po’ di famiglie italiane. In parte sta già accadendo: mentre il Governo studia i Cir (incentivi fiscali proprio per favorire l’acquisto di BTp), molte testimonianze raccontano che un’uscita di patrimoni italiani dai confini nazionali è già iniziata...

Pensioni - Allarme di Boeri : ‘Con Quota100 debito cresce di 100 miliardi’ : Il Governo Conte, per quanto riguarda la riforma delle Pensioni, va avanti con quota 100, misura che sara' nella legge di Bilancio 2019 probabilmente insieme alla proroga di Opzione donna e alla quota 41 per i lavoratori precoci. Secondo i vicepremier Matteo Salvini Lega e Luigi Di Maio Movimento 5 stelle, che ieri insieme al premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi hanno incontrato i vertici delle societa' partecipate, la quota 100 oltre a ...

