All' Aeroporto di Genova cresce anche il cargo

Fs : Frecciarossa 1000 Trenitalia ‘atterra’ All’aeroporto di Fiumicino : Il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma è ‘atterrato’ stamattina alle 9.52 nella stazione Fiumicino Aeroporto, dopo essere partito da Venezia Mestre alle 5.37. Il treno, eccellenza dell’alta velocità made in Italy, valorizza ulteriormente le potenzialità dell’integrazione fra treno e aereo nell’ambito dell’impegno del Gruppo FS Italiane per ...

Nuova area check-in All'Aeroporto di Milano Bergamo : All' Aeroporto di Milano Bergamo è stato completato il restyling dell'area check-in , con la creazione di un unico ambiente e disposizione dei banchi su una parete continua frontale alle porte di ...

Apertura DHL Service Point Alla biglietteria Aeroporto Milano Bergamo : Nuovi servizi all' Aeroporto di Milano Bergamo . Da giovedì 6 dicembre, presso la biglietteria apre al pubblico un DHL ServicePoint dove sarà possibile spedire e ricevere in più di 220 Paesi in 24-72 ...

Copa Libertadores - i tifosi del Boca Juniors accompagnano il pullman All’aeroporto : un fiume giAlloblù [VIDEO] : Copa Libertadores, River Plate e Boca Juniors sono pronte a darsi battaglia sul campo del Real Madrid, il Santiago Bernabeu Il grande giorno della finale di ritorno di Copa Libertadores sta arrivando. Domenica sera River Plate e Boca Juniors si affronteranno al Bernabeu di Madrid per definire la vincitrice del trofeo. Il Boca è partito nella notte alla volta di Madrid ed il tragitto del pullman sino all’aeroporto di Buenos Aires è ...

M5s-Lega - in Toscana lite su tutto : dai rifiuti All’aeroporto. E Ceccardi ora lancia Del Debbio per conquistare la Regione : La politica dei due forni di andreottiana memoria rivive nel disegno politico di Matteo Salvini: al governo con il M5s ma nei Comuni e nelle Regioni alleati con Berlusconi e la Meloni. Un esempio istruttivo viene dalla Toscana. Qui domenica la giovane consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni, 32 anni, ha fornito, in un’assemblea leghista, la migliore descrizione della politica dei due forni secondo Matteo (Salvini): “Quello che abbiamo ...

Albanese atterra All'aeroporto San Francesco e viene arrestato dAlla polizia : PERUGIA I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti presso l'aeroporto San Francesco a seguito di segnalazione, pervenuta dal personale di polizia di quello scalo aereo, di un cittadino ...

Turismo. Focus di due giorni All'aeroporto di Cagliari : Il 29 e 30 novembre 2018 si svolgerà, nella Business Centre dell'Aeroporto di Cagliari, la seconda sessione dei tavoli di lavoro per i gruppi impegnati nella costruzione di prodotti turistici ...

E Dardanello esulta : "Aerei business da tutto il mondo All'aeroporto di Levaldigi!" : ALICE MARINI - Aerei "business" da tutto il mondo all'aeroporto di Levaldigi, in provincia di Cuneo. È il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello a esprimere legittimamente ...

Australia - pilota di aereo si addormenta Alla guida e manca l'aeroporto di 50 chilometri : Si è addormentato mentre si trovava alla guida di un volo charter diretto a King Island in Australia . Il pilota, finito sotto indagine per incapacità, avrebbe mancato l'atterraggio di circa 50 ...

Nuova area partenze All'Aeroporto d'Abruzzo : all'Aeroporto d'Abruzzo è stata inaugurata la Nuova sala partenze con aggiunta di due ulteriori gate d'imbarco . Un'area che si aggiunge a quella degli arrivi, inaugurata lo scorso mese di settembre, ...

Piazza Affari : Allunga il passo Aeroporto di Bologna : Rialzo per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,29%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al ...

Rimini - aeroporto : AIRiminum abbassa le ali. I Consiglio di Stato dà ragione All'Aeroclub : ... nei decenni i piloti che hanno iniziato la loro carriera come allievi della nostra scuola di volo hanno fatto viaggiare per il mondo milioni di passeggeri, durante il terribile periodo del ...

ESA - Space Talks : chiacchierate spaziali All’aeroporto di Francoforte : Per tutto novembre, l’Europa ha parlato di spazio attraverso una serie di eventi di base che hanno attraversato il continente. Per celebrare il gran finale degli eventi, denominati European Space Talks, il 24 novembre l’ESA, il Centro Aerospaziale Tedesco DLR ed i loro partner vi invitano ad uno Space Talk informale, interattivo, presso l’aeroporto internazionale di Francoforte. Nelle ultime tre settimane, membri della ...