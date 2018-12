Al via i test esercitativi per la diffusione dei messaggi di allerta in caso di tsunami

Al via il test esercitativo per la diffusione dei messaggi di allerta in caso di tsunami : Questo tipo di test esercitativo viene effettuato regolarmente da tutti i Centri d'allerta tsunami nel mondo, con la finalità di individuare e risolvere eventuali problemi tecnici ed organizzativi ...

Bolivia - presidente Morales si ricandida per la quarta volta : proteste in tutto il Paese. “Faremo lo sciopero della fame” : Evo Morales potrà ricandidarsi per la quarta volta alle elezioni del 2019 per essere eletto presidente della Bolivia. Lo ha deciso martedì scorso il Tribunale supremo elettorale (Tse), nonostante il divieto previsto dalla Costituzione del paese e il referendum del 21 febbraio 2016, in cui oltre il 51% dei cittadini aveva votato contro la possibilità di un terzo mandato. La decisione ha scatenato proteste in tutto il Paese, culminate con lo ...

VIDEO Nathan Chen in testa alle Finali del Grand Prix - riviviamo lo short program dello statunitense : Nathan Chen ha eseguito un meraviglioso short program durante le Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. Il Campione del Mondo ha giganteggiato a Vancouver ottenenendo un elevato 92.99 con il quale ha distaccato Shoma Umo e Michal Brezina. Di seguito il VIDEO dell’esercizio dello statunitense Nathan Chen. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Bolivia : proteste contro candidatura Morales a elezioni 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Manovra - al via lavori Camera. Polemiche opposizione : testo finto : Roma, 5 dic., askanews, - Hanno preso il via in Aula alla Camera i lavori sulla Manovra. I gruppi delle opposizioni, in polemica con l'assenza del testo del provvedimento, hanno chiesto la sospensione ...

Al via la fase di beta testing privata di Android 9 Pie su Xiaomi Mi A1. E - sorpresa - c’è la radio FM : Xiaomi Mi A1 ha ricevuto Android 8.1 Oreo la scorsa estate ed è ancora in attesa di Android 9 Pie che invece è già stato rilasciato sui nuovi Mi A2 L'articolo Al via la fase di beta testing privata di Android 9 Pie su Xiaomi Mi A1. E, sorpresa, c’è la radio FM proviene da TuttoAndroid.

Roma - reporter Rai preso a testate a Ostia : rinviato il processo a Spada : Il legittimo impedimento di imputati e difensori - entrambi impegnati nel maxiprocesso al clan Spada di Ostia in corso davanti alla terza Corte d'assise di Roma - ha portato all'immediato rinvio del ...

Al via Isola della Sostenibilità 2018 : 10mila ragazzi e decine di ricercatori dal 5 al 7 dicembre all’ex Macro di Testaccio : Diecimila ragazzi e decine tra ricercatori e istituzioni, tutti uniti per chiedere Cambiamento: prende il via a Roma Isola della Sostenibilità 2018, l’evento nato per educare e informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Con talk, laboratori didattici, spettacoli e conferenze il programma di questa quinta edizione si articola in una 3 giorni dedicata a un pubblico di ogni età, le mattine interamente dedicate alle ...

MotoGp - c’è il via libera della Honda : Pedrosa in sella alla KTM per due giorni di test privati a Jerez : La Honda ha dato il via libera a Pedrosa per testare la KTM il prossimo 18 e 19 dicembre sul circuito di Jerez Daniel Pedrosa non dovrà attendere il 2019 per salire sulla KTM, lo spagnolo infatti ha ricevuto il via libera per provare la RC16 per due giorni di test privati a Jerez il 18 e 19 dicembre. A confermarlo è il CEO Stefan Pierer a Speedweek, sottolineando di aver telefonato a Puig per permettere a Dani di iniziare a prendere ...

Psg-Montpellier rinviata - si temono le proteste dei gillet gialli : Il prossimo turno di Ligue 1 Psg-Montpellier rinviata a data da destinarsi. La Ligue 1 ha deciso di cancellare il match in programma sabato prossimo al Parco dei Principi, tre giorni prima della decisiva trasferta della squadra di Tuchel a Belgrado. La scelta della lega transalpina si fa risalire alle proteste dei gillet gialli contro le politiche governative di Emmanuel Macron. La polizia parigina avrebbe inoltrato una richiesta per probabili ...

Udine - Codroipo - via i giochi di altre culture dall'asilo - sindaco : polemica prestestuosa : E' esplosa la polemica sul web, e non solo, per la vicenda che vede coinvolto un asilo nido di Codroipo , Udine, e le decisioni prese durante l'ultimo c onsiglio comunale che si è svolto lo scorso 29 ...

Niente pocket money - protesta dei migranti a Pavia : protesta di un gruppo di migranti a Zavattarello, in località Moline , in provincia di Pavia. In mattinata, in prossimità del centro di prima accoglienza Lia, sulla strada provinciale 462, circa una ...

