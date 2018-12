Al via i Mondiali in vasca corta di Hangzhou | da domani in gara 32 azzurri

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gabriele Detti e Federica Pellegrini daranno il via alle danze nella prima giornata : Signore e signori si alza il sipario sulla quattordicesima edizione dei Mondiali 2018 in vasca corta. Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale di Hangzhou (Cina) sarà teatro di sfide acquatiche accattivanti, dall’11 al 16 dicembre, in cui i primattori della piscina vorranno prendersi la scena ed avere un dolce ricordo con cui spiccare il volo. L’ItalNuoto si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di ...

Al via domani la COP24 : leader mondiali - esperti - attivisti si riuniscono per porre un freno ai cambiamenti climatici : Al via domani, domenica 2 dicembre a Katowice, in Polonia, i lavori della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, COP24: leader mondiali, esperti, attivisti e rappresentanti del settore privato e della comunità locale si riuniranno per individuare le azioni concrete per realizzare gli impegni dell’Accordo di Parigi, siglato in occasione della COP21. L’obiettivo è contenere l’aumento della temperatura media ...

DIRETTA/ Resovia Trento - risultato finale 0-3 - : la Itas alle Final Four da testa di serie! - Mondiali volley - - IlSussidiario.net : DIRETTA Resovia Trento: risultato Finale 0-3. Altro successo da 3 punti per la Itas Diatec che va alla Final Four del Mondiale per club da prima del girone.

Diretta/ Resovia Trento - risultato live 0-1 - streaming video Rai : 24-26 1set - Mondiali volley maschile club - - IlSussidiario.net : Diretta Resovia Trento: streaming video e tv Rai della partita, ultima della fase a gironi dei Mondiali di volley maschile per club.

Diretta/ Resovia Trento streaming video Rai : i precedenti del match - Mondiali volley maschile club - - IlSussidiario.net : Diretta Resovia Trento: streaming video e tv Rai della partita, ultima della fase a gironi dei Mondiali di volley maschile per club.

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : tante stelle al via - pensando ai Mondiali di Hangzhou : Tutto in due giorni nella piscina da 25 metri a Riccione per i Campionati Italiani invernali di vasca corta. L’evento, posizionato a meno di due settimane dalla manifestazione clou di quest’ultima parte di stagione, ovvero i Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), non avrà una funzione qualificante per la rassegna iridata. Come detto, il limite di tempo imposto dalla FIN era il 18 novembre e di conseguenza questi Assoluti daranno occasione ...

Volley : Mondiali per Club - lunedì al via con Civitanova e Trento : POLONIA- Cucine Lube Civitanova, Vice Campione del Mondo in carica, e Trentino Diatecx, all'ottava partecipazione, quattro titoli iridati consecutivi vinti fra il 2009 ed il 2012 e due terzi posti nel 2013 e 2016,, grazie ad una wild card , ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Flavia Severin si arrende a Demir - finisce l’avventura dell’Italia senza medaglie : L’Italia termina la propria avventura ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India): nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi alle semifinali e dunque torniamo a casa senza nemmeno una medaglia come non accadeva dal 2010. Dopo l’eliminazione di Alessia Mesiano, che difendeva il titolo tra le 57 kg, si è dovuta arrendere anche Flavia Severin nei quarti di finale della categoria +81 kg. Il nostro ...

le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno il via : le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno finalmente avuto il via. Il torneo, come saprete, è dedicato ai fan di Gran Turismo Sport, e si terrà a Monaco (Monte-Carlo) a partire dal 16 novembre, fino al 18 dello stesso mese. Tra i Finalisti annoveriamo anche l'italiano Giorgio Mangano, arrivato terzo alle passate Finali Europee, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale PlayStation per tutti i dettagli sulla ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Angela Carini incanta! Spazzata via la fortissima Ryan - la giovane azzurra vola agli ottavi! : Grandissima impresa sportiva di Angela Carini che ha letteralmente surclassato l’inglese Sandy Ryan ai sedicesimi di finale della categoria 69 kg ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando alla Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). L’azzurra si è imposta per split decision (4-1) nei confronti della quotatissima rivale, argento ai Mondiali 2014 e oro ai Giochi del Commonwealth di inizio anno. Si tratta di un vero e ...

Karate - Mondiali 2018 : magnifico oro di Angelo Crescenzo nel kumite - Viviana Bottaro e Mattia Busato conquistano il bronzo nel kata : L’Italia conquista quattro medaglie nella giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid, dopo l’argento di Luigi Busà nei -75 kg, nelle finali pomeridiane arrivano il magnifico oro di Angelo Crescenzo nei -60 kg e i bronzi di Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. UOMINI kata Il giapponese Ryo Kiyuna conquista il terzo titolo iridato consecutivo. Prova davvero ...

Karate - Mondiali 2018 : doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà ATOMICO! Spazza via tutti - é in finale per l’oro! : Nella mattinata dei Mondiali di Karate 2018 di Madrid era impegnato uno dei nostri fiori all’occhiello del Karate e, infatti, Luigi Busà non ha deluso le aspettative centrando la finale per la medaglia d’oro del programma di kumitè -75kg. L’atleta di Avola ha sbaragliato la concorrenza con prestazioni da vero campione, non lasciando scampo ad avversari di grande livello e, a questo punto, sabato 10 novembre alle ore 13.06 si ...

Karate - Mondiali 2018 : Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocano il bronzo - kumite senza medaglie : Avvio in chiaroscuro per l’Italia ai Mondiali 2018 di Karate a Madrid (Spagna). Le buone notizie, anche in ottica Tokyo 2020 (in questa rassegna iridata si assegnano punti pesantissimi per il ranking olimpico), sono arrivate dal kata individuale, mentre nel kumite gli azzurri sono rimasti fuori dalla lotta per le medaglie. Viviana Bottaro si giocherà il bronzo nel kata. L’azzurra si è resa artefice di un cammino entusiasmante fino ...