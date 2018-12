Adesso Di Maio tira dritto Tagliare le pensioni alte E spunta il ricorso sui

Di Maio scivola sui social. Adesso si insulta da solo : Gaffe social per Luigi Di Maio. Il vicepremier è scivolato su una stories in cui di fatto un utente lo apostrofa come "Di Maio a capocchij". Un termine che soprattutto in Campania ha un significato davvero poco elogiativo. Il senso di questa espressione è un vero e proprio insulto: "Di Maio testa di...".Ma nonostante tutto il video è finito sul profilo ufficiale del ministro con un repost. Un evidente errore del suo staff che probabilmente in ...

Tav - Di Maio Adesso ha paura di un referendum a rischio : Nel momento in cui ha firmato il contratto di governo con la Lega il Movimento della democrazia diretta ha siglato la fine della democrazia diretta. Da lì in avanti i paladini della politica dei clic hanno spento i software. Il Parlamento lavora a più bassa intensità su input di governo, qualsiasi decisione spinosa o compromettente viene rinviata i...

MotoGp – Jorge Lorenzo Adesso ‘difende’ Valentino Rossi : i complimenti del maiorchino per la gara del Dottore a Sepang : Jorge Lorenzo si complimenta con Valentino Rossi dopo la gara del Gp della Malesia nonostante la caduta del Dottore a pochi giri dal termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, ...

De Falco avverte Di Maio : "Adesso vuoi cacciarmi? ?Tu sei pure a termine..." : Ancora altissima tensione nel Movimento Cinque Stelle e ad agitare le acque è sempre il comandante De Falco. È lui ormai il capofila della fronda che vuole mettere nel mirino il decreto Sicurezza di Salvini e sabotarlo col voto in Parlamento. Una posizione quella di De Falco molto chiara che avrebbe portato lo stesso Di Maio a regolare i conti con il comandante minacciando una espulsione dal Movimento in caso di voto contrario sul provvedimento ...

Adesso Di Maio si accorge che lo spread fa male alle banche : L'altalena dello spread e la prospettiva di una manovra che aumenta il debito pubblico è un rischio per il sistema bancario italiano e specialmente per le banche più esposte sui titoli di stato. Di questo sembra essersi accorto anche Luigi Di Maio. “Per ora teniamo sotto controllo gli istituti di cr

Luigi Di Maio - a chi tocca Adesso ridere per la ‘manina’ : Evidentemente la coazione a ripetere non affligge solo i percorsi individuali, ma altrettanto spesso le dinamiche di gruppo di rappresentanti del potere: nella fattispecie italiana quello politico-mediatico, saldato inestricabilmente e concentrato negli ultimi quattro mesi a picconare il governo giallo-verde, con ovvia predilezione per i 5 Stelle e cioè i componenti più ingenui e/o sprovveduti, e soprattutto non compromessi con il passato. Il ...

Taglio vitalizi - Di Maio : “Dopo Camera e Senato Adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Adesso Salvini vale il 34%. E Di Maio scende ancora : Il rilevamento fatto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera segnala una tendenza politica ormai quasi consolidata: la Lega rimane su valori elevati, intorno al 34%, in affanno il M5S, che vale il 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa e di 3 punti rispetto a metà luglio. Forza Italia sempre giù, intorno all'8%. Il Pd da un po', non solo secondo Pagnoncelli è stabile al 17%.La tendenza che segnala ...