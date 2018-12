Addio Bayern Monaco | Robben medita sul futuro | ' Forse mi ritiro'

Finisce un’epoca : Robben annuncia l’Addio al Bayern : Dopo le parole di Hoeness Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco. Una notizia che era nell’aria, e che è stata confermata dallo stesso calciatore olandese ai microfoni di Omnisport. In realtà, il mancato rinnovo di Robben era stato in qualche modo annunciato dal presidente del Bayern Uli Hoeness, che qualche giorno fa ha dichiarato: «Probabilmente sia lui che Ribery ci lasceranno a fine anno». Una versione del futuro sottoscritta anche ...