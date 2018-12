Addio al Nobel per la fisica Riccardo Giacconi

Scienza - Addio a Shimomura : Nobel per la scoperta della proteina a fluorescenza verde : Il chimico e biologo giapponese naturalizzato statunitense Osamu Shimomura, Premio Nobel per la Chimica 2008 per la scoperta della proteina a fluorescenza verde, usata come marcatore in medicina, è morto venerdì scorso a Nagasaky, per cause naturali, all’età di 90 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dall’Università di Nagasaki. Era professore emerito presso la Boston University Medical School ed è stato senior ...

Addio a Leon Lederman - il Nobel padre della 'particella di Dio' : Leon Lederman, fisico sperimentale americano, è deceduto il 3 ottobre scorso all'età di novantasei anni. Per molti anni Direttore del FermiLab , famosissimo per le sue scoperte, è stato un indiscusso ...

Addio al chimico statunitense Thomas Arthur Steitz - vinse il Premio Nobel nel 2009 : E’ morto martedì scorso nella sua casa di Stony Creek, in Virginia, il chimico statunitense Thomas Arthur Steitz, Premio Nobel per la chimica nel 2009 per la decifrazione a livello atomico della struttura dei ribosomi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Yale University, dove Steitz era professore di biofisica molecolare e di biochimica. Steitz aveva vinto il Premio Nobel assieme a Venkatraman Ramakrishnan e Ada Yonath per ...