A Palermo una ' pioggia' di tronchi causata dal forte vento

Padova-Palermo - i due club gemellati : pronta una maglia speciale : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie B, turno che può dare importanti indicazioni. Nel frattempo in occasione della partita di sabato alle 12,30 allo stadio Euganeo fra Padova e Palermo le due squadre scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare lo storico gemellaggio che unisce le due tifoserie e le società dal 1983. Nel dettaglio sulle casacche ci sarà un logo con la scritta “Padova 1983 ...

Palermo : addio a nonno Mariano - il 91enne costretto a lasciare l'abitazione di una vita : Una brutta pagina, un capitolo di storia italiania che fa vergognare. E' morto Mariano Lucido, affettuosamente chiamato da tutti, 'nonno Mariano', che dallo scorso settembre all'età di 91 anni e gravemente malato, era stato strappato dalla sua abitazione di Via Diana, 5 a Partanna, Palermo, per lo sfratto esecutivo dopo una vertenza giudiziaria con la nipote. L'applicazione del diritto è prevalsa sull'aspetto umano del caso che contemplava ...

Palermo - Zamparini cede il 100% a una società sconosciuta : “Venduto a prezzo simbolico di 10 euro” : Dopo il caso Baccaglini di un anno e mezzo fa, Maurizio Zamparini ha annunciato la cessione del Palermo ad una società londinese ancora sconosciuta: “Nella serata di ieri 30 novembre 2018 è stato sottoscritto davanti al notaio il passaggio di proprietà del 100% del club. Nel corso della prossima settimana è previsto l’incontro dei rappresentanti della società londinese, nuova proprietaria, con la squadra e la città”. “Pensando ...

Ecco il volto nascosto di una campagna elettorale : il caso Palermo : I retroscena dell'elezione del sindaco, nel giugno scorso, svelati in un docufilm. Grazie ad una telecamera nascosta il candidato, ex Iena, Ismaele La Vardera ha mostrato non solo i giochi di potere ...

Allerta Meteo Sicilia : burrasche e mareggiate - chiusi i giardini comunali di Palermo : La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso, valido fino alle 24 di domani, che prevede per tutta la Sicilia l’Allerta gialla, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste ...

I racconti di Benvenuto Caminiti : una passione per il Palermo senza confini - : ... infine, una riflessione di Caminiti da tifoso sincero: "Pochi anni fa ho scoperto Facebook e il mondo dei social, la loro capacità di farci comunicare con il mondo. E mi sono detto: se non ...

Scippa la borsa ad una turista portoghese : arrestato a Palermo : La polizia di Stato ieri sera ha arrestato a Palermo un cittadino nigeriano Prospero Jhon 20 anni, accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Avrebbe Scippato la borsa ad una ...

Zamparini sbotta dopo la cessione del Palermo : “trattato da delinquente ed insultato - addio e buona fortuna” : Maurizio Zamparini ha parlato a caldo dopo l’ufficialità dell’addio al Palermo, una volta ceduto il club il patron si è sfogato “Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato“. Maurizio Zamparini si sfoga dopo aver annunciato l’addio ...