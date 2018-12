“A Natale meno compiti per le vacanze” | parola del Ministro Bussetti 

Il ministro Bussetti : “Meno compiti per le vacanze di Natale. I ragazzi stiano con la famiglia” : Meno compiti per le vacanze per permettere ai ragazzi e ai bambini di passare più tempo in famiglia. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spiegando che invierà una circolare ai dirigenti: “Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie”. La circolare, ha spiegato il ministro, ...

La circolare del ministro dell'Istruzione : "Meno compiti per le vacanze di Natale" : "Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti incontro con il Garante per l'infanzia.Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare "per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi ...

Il ministro Bussetti : «Meno compiti per Natale - i ragazzi stiano in famiglia» : Il ministro dell’Istruzione scende in campo nella diatriba compiti sì-compiti no chiedendo a maestre e prof di essere clementi durante le vacanze: «Concedete ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di riposo per le feste»

Confesercenti - Babbo Natale risparmia : quest'anno meno regali sotto l'albero : Babbo Natale risparmia - Insomma, sembra proprio che le incertezze legate alla crescita e al futuro dell'economia italiana abbiano condizionato anche "Babbo Natale". A dirlo il tradizionale sondaggio ...

Confesercenti : effetto spread sul Natale - meno regali sotto l'albero : Le incertezze legate alla crescita e al futuro dell’economia italiana arrivano sotto l’albero. È quanto emerge dal tradizionale sondaggio di Natale condotto da Confesercenti con Swg sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le prossime festività di Natale. Gli italiani si approcciano al Natale 2018 con più prudenza, spendendo un ...

Natale : quest’anno meno cibo e vino sulle tavole degli italiani : Quest’anno a Natale gli italiani compreranno un po’ meno cibo e vino: lo ha rilevato Confesercenti in base a un sondaggio condotto con SWG sulle opinioni e sulle intenzioni d’acquisto dei consumatori italiani per le prossime festività. I prodotti gastronomici e il vino se lo scorso anno sono stati comprati dall’81% degli intervistati, quest’anno lo saranno dal 73%, pur rimanendo l’acquisto più gettonato. ...

