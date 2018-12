A Milano è stato sospeso il blocco del traffico dei veicoli diesel

Stupro a Milano - arrestato un egiziano. Giorgia Meloni : 'Adesso basta - tolleranza zero' : 'A Milano stuprata una ragazza in un locale " già conosciuto alle forze dell'ordine " frequentato da immigrati . Fermato un egiziano di 35 anni. basta !', sbotta Giorgia Meloni sul suo profilo twitter ...

Milano - rapina da 200mila euro : arrestato Pink Panthers : A finire dietro le sbarre è stato Danilo Vucinic, 36enne originario di Belgrado, ritenuto uno dei componenti del gruppo ' Pink Panthers ', formata da ex militari dell'Est euro pa, famoso nel mondo per i ...

Milano : maestro d'asilo arrestato per schiaffi e spinte ai bambini : Il ruolo dell'insegnante è estremamente delicato e nell'attuale società, dove molti compiti educativi in precedenza svolti dalla famiglia sono stati delegati alla Scuola, può essere fonte di stress e di frustrazione. Questo, comunque, non giustifica affatto comportamenti aggressivi o addirittura violenti da parte di coloro che sono deputati e pagati per educare. Soprattutto se si tratta di bambini molto piccoli come quelli che frequentano gli ...