A due italiani su tre piace essere nell' Unione europea Un' indagine

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : quinti i due team pursuit italiani : Va in archivio la prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati i quinti posti raccolti dai team pursuit azzurri, mentre le prove di velocità su 500 e 1000 metri non hanno sorriso agli italiani, presenti soltanto in Division B. Nel team pursuit femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza si classifica ...

Quasi due terzi degli italiani non prendono l'aereo venerdì 17 : Roma, 6 dic., askanews, - Il 64% degli italiani non vuole volare di venerdì 17, neanche approfittando degli sconti offerti da molte compagnie. E' il risultato di un sondaggio del motore di ricerca di ...

LIVE Biathlon - 20 km Pokljuka 2018 in DIRETTA : duello tra Fourcade e il sorprendente Kuehn - Hofer migliore degli italiani - ma indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20 km individuale maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Il re di questo format e grande ...

Allarme nei cieli : aereo keniota fuori contatto radio - in volo due caccia italiani : Stamane due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle e in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (“scramble”) per un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Continua a leggere

Baseball - dai due Alex - Liddi e Maestri - ai più giovani : il punto sugli italiani all’estero : Mentre da questa parte dell’oceano la stagione di Baseball, con l’arrivo dell’inverno, c’è qualche portacolori italiano che ha deciso di scendere sotto l’Equatore e continuare la propria attività agonistica. Dietro i nomi noti, ci sono diversi giovani che sono invece saliti agli onori delle cronache perché tenteranno la strada delle università americane. Partiamo dagli uomini che hanno deciso di continuare la ...

"Tra 5 anni la depressione si diagnosticherà con l'esame sangue". Lo studio di due ricercatori italiani : Tra 5 anni la depressione potrebbe essere diagnosticata in modo preciso con un esame del sangue: il test aiuterà a 'personalizzare' la diagnosi e quindi i trattamenti, nonché a svelare chi è più a rischio di manifestare la malattia. Lo sostengono Dario Aspesi e Graziano Pinna della University of Illinois at Chicago, in un lavoro pubblicato su EXPERT REVIEWS OF PROTEOMICS. Pinna lo ha appena presentato a Dallas in ...

Balotelli-Vieira - è rottura : SuperMario prepara l’addio - due club italiani pronti all’assalto : Nell’ultimo weekend è scesa in campo anche la Ligue 1, continua il momento positivo per il Nizza che sul campo del Guingamp ha conquistato un altro risultato utile consecutivo senza però riuscire a conquistare la vittoria. Momenti di tensione però quelli che riguardano Mario Balotelli, l’attaccante non ha preso bene la sostituzione al 75′ ed è stato protagonista di un battibecco con l’allenatore Vieira, il ...

Sacco e Vanzetti : ecco chi erano i due migranti italiani innocenti e condannati a morte negli USA : Quella di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è una vicenda diventata ormai quasi leggenda, ma realmente accaduta e controversa. Sacco e Vanzetti erano due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti. Nel 1920 vennero arrestati a Boston, e poi processati e condannati a morte per rapina a amano armata e per l’omicidio di due uomini. Il caso fece scalpore in tutto il mondo. Il processo,diventato un vero e proprio caso giudiziario, si ...

Pallone d’Oro africano 2018 : due ‘italiani’ in corsa per il premio : La Confederazione Africana (CAF) ha ufficializzato la lista dei 34 giocatori in lizza il titolo di miglior giocatore africano del 2018. Tra questi, due ‘italiani’: i difensori di Napoli e Juventus Kalidou Koulibaly (Senegal) e Mehdi Benatia (Marocco). Presenti anche l’ex romanista e campione in carica, l’egiziano Mohamed Salah, e il suo compagno di squadra nel Liverpool, il senegalese Sadio Mané, l’algerino ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Federica Pellegrini nei suoi 200 sl - duello Scozzoli-Martinenghi - test per Quadarella e Panziera : La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di ...

Vini sfusi : fra i migliori al mondo ci sono due italiani : Uno bianco friulano e un rosso pugliese si aggiudicano la medaglia grand gold della International Bulk Wine Competition 2018

Sesso - giovani italiani sempre più hard : «Uno su due sogna sadismo e bondage» : È il quadro che emerge dal rapporto dell'Eurispes 'Sesso, erotismo e sentimenti: i giovani fuori dagli schemi' che ha indagato come i giovani italiani vivono i rapporti sessuali e il mondo dell'eros. ...

Calcio a 5 - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A : De Oliveira implacabile - Lima e De Luca due condottieri : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. GABRIEL Lima (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Apre le marcature nella sfida contro la Feldi Eboli. Guida indiscussa per i compagni, l’italo-brasiliano è la mente della compagine ...

Benevento : migrante aggredito a pugni e colpi di pietra in testa - arrestati due italiani : Lo hanno insultato, per passare poi, quasi da subito, alle maniere forti, percuotendolo a forza di pugni: alla fine lo hanno colpito con una pietra sulla testa. E' successo a Benevento lo scorso 26 febbraio. A rendersi protagonisti della triste vicenda sono stati due cittadini residenti nella stessa città, di 30 e 19 anni, che si sono accaniti contro un migrante di origini gambiane di 22 anni. Ora i due cittadini sono accusati dalle forze ...