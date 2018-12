A che punto siamo con il modem libero Vodafone | TIM | Wind Tre e Tiscali | prime guide alla

Genoa-Spal si dividono la posta in palio : Prandelli strappa un punto giocando in 10 per 80 minuti - che battaglia a Marassi : Genoa-Spal, Prandelli all’esordio sulla panchina del Grifone strappa un punto nonostante l’inferiorità numerica prolungata Genoa-Spal, la prima di Prandelli sulla panchina del Grifone è terminata in pareggio. Un 1-1 giusto per quanto visto in campo nei novanta minuti, condizionato inevitabilmente dall’episodio che ha cambiato l’incontro. L’arbitro Pasqua infatti, dopo soli 10 minuti di gioco, ha espulso ...

PUNTI DI RIFERIMENTO Piero Ridolfo : 'Sono a favore di tutto ciò che crea indotto e fa girare l'economia'. Agricoltura e il turismo sostenibile sono un punto di partenza : " sono a favore di tutto ciò che crea indotto e fa girare l'economia . Sarebbe opportuno potenziare il turismo delle zone interne senza creare alcuna antitesi con quello delle coste nel pieno ...

[Il punto] Sondaggio shock sullo spread : ecco quanti sono gli italiani che sanno cosa sia : Lo spread e il pane Un aumento incontrollato dello spread può mandare a rotoli non solo un governo, indipendentemente dal suo colore, ma la stessa economia italiana. Alla luce di questo appare ...

Naomi Osaka applaude coach Bajin : “persona splendida e punto di riferimento - abbiamo un rapporto che…” : Naomi Osaka dà il merito della sua crescita a coach Sascha Bajin: la tennista giapponese esalta il lavoro del suo allenatore e il rapporto instauratosi fra i due Il 2018 è stato l’anno di Naomi Osaka. La giovane tennista giapponese ha avuto un’evoluzione pazzesca, risultando una delle migliori tenniste del circuito. Osaka ha mostrato un po’ del suo potenziale, portando il suo tennis ad un livello superiore che, in un ...

Nuovo passo verso i pagamenti con WhatsApp : a che punto siamo? : I pagamenti con WhatsApp non sono affatto una chimera. Stiamo parlando della possibilità di trasferire denaro tra utenti comuni e non tra profili business e l'applicazione di messaggistica sta andando veloce verso questa direzione con una serie di step successivi. L'ultimo della serie, è stato appena riferito dall'informatore WABetaInfo che ci indica come lo sbarco della funzione sia prossimo in an'area specifica del globo. La prima ...

Calciomercato Milan - il punto sulle tante trattative in ballo col chelsea : Calciomercato Milan, il club rossonero sta instaurando un rapporto serrato con il Chelsea che potrebbe coinvolgere diversi calciatori già a gennaio Calciomercato Milan, rossoneri attivissimi in queste ore. Per forza di cose Leonardo e Maldini dovranno operare in maniera copiosa sul mercato, i tanti infortuni di lunga durata che hanno colpito la rosa di Gattuso, costringono la società a metter mano al portafogli. Per mantenere il 4° posto ...

COP24 sui cambiamenti climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

Serie A - gol e polemiche tra Roma e Inter : 2-2 - il punto che brucia per entrambe : Roma-Inter 2-2 nel posticipo serale della 14/a giornata di Serie A. Nerazzurri in vantaggio con Keita al 37'. Nella ripresa il provvisorio pareggio dei giallorossi con Under, 52',. Inter ancora avanti ...

Pd - il punto più basso della sua storia : crisi nera - ha più candidati che iscritti : E qui si fa la storia della politica. Una storia che ovviamente nessuno del Pd ha voglia di raccontare. Ieri, infatti, il problema si è nuovamente posto. Nel Lazio si teneva il secondo turno delle ...

Clima - Costa : “La COP24 non sarà un punto di svolta - ma cercheremo di puntare in alto” : puntare in alto e alzare sempre di più l’asticella dell’ambizione. sarà questo il ruolo dell’Europa, Italia compresa, alla COP24 di Katowice in Polonia. A fare il punto all’Adnkronos, sulla prossima Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici che prenderà il via domani fino al 14 dicembre, è il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La COP24 ‘‘non sarà una ...

Fino a che punto gli accordi di Parigi sul clima sono stati rispettati? : A fare la fortuna di Katowice a metà dell'Ottocento furono almeno due fattori. Innanzitutto, la posizione geografica nel cuore della Slesia, all'incrocio tra due importanti assi di comunicazione: ...

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è - sa che non rinunciamo alle riforme" : Il premier al termine del bilaterale con Juncker annuncia piccoli passi in avanti nei negoziati, ma precisa: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, anche Bruxelles è entrata in quest'ottica"

