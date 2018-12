meteoweb.eu

: A Bacoli l'eccellenza italiana dei #radar - BinaryOptionEU : A Bacoli l'eccellenza italiana dei #radar - Adnkronos : A Bacoli l'eccellenza italiana dei #radar -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Il, acronimo dell’inglese ‘radio detection and ranging’, è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche per rilevare la posizione e la velocità di oggetti sia fissi che mobili, come navi, aerei, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo. Forse in pochi sanno che l’Italia è un’eccellenza in questo settore, essendo stata pioniera e mantenendo tuttora, in alcuni settori di mercato, una posizione di privilegio. A raccontare questa bellissima storia di creatività e genio italiano è il museo di, uno dei musei industriali che Leonardo mette a disposizione del pubblico con l’impegno di diffondere e far conoscere l’eccellenza del nostro paese ().“L’idea di far nascere un museo delnasce dal fatto che il sito diè uno dei siti storici dellaistica-dice Manlio Cuccaro, Capo Divisione ...