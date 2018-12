80 anni fa il Nobel per la Fisica a Enrico Fermi

Entro 30 anni vittoria sul cancro con l'immunoterapia - secondo i Nobel Allison e Honjo : I premi Nobel per la Medicina,il giapponese Tasuku Honjo e l’americano James Allison, si dicono "quasi sicuri" che Entro 30 anni il tumore sarà sconfitto grazie all'immunoterapia. Il potenziamento del nostro sistema immunitario sarà fra qualche anno in grado di bloccare, se non cancellare, qualsiasi forma di cancro. Honjo, dell'Università di Tokyo, ha rilasciato queste eclatanti dichiarazioni durante un'intervista in compagnia del suo collega ...

Tumori - i Nobel per la Medicina : «Sconfitti in trent'anni grazie all'immunoterapia» : 'È una strada che abbiamo aperto 20 anni fa e adesso un grande numero di persone in tutto il mondo lavora nel campo dell'immunoterapia'. Ovvero, la chiave della battaglia contro il cancro'. L'ultima, ...

50 anni fa Jean-Paul Sartre rifiutava il Premio Nobel - “in nome della libertà” : Una scelta forte, molto criticata, che ha reso quello di Sartre un caso unico nel suo genere: il 22 ottobre del 1968 Jean-Paul Sartre sceglieva di non accettare il Premio Nobel per la letteratura per difendere la propria libertà di pensiero. Una ricorrenza particolare, che cade proprio nell'anno in cui l’Accademia svedese ha scelto di non assegnare l’ambito riconoscimento.Continua a leggere

Nobel per la pace 2018 - “l’uomo che ripara le donne” nel Paese con almeno 200mila stupri in 12 anni di guerra : Noto in tutto il mondo come l’“uomo che ripara le donne”, titolo di una fortunata biografia scritta dalla giornalista belga Colette Braeckman, Denis Mukwege è molto più che un affermato ginecologo congolese. Insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio Sakharov 2014, il dott. Mukwege cura da anni le donne vittime di violenza sessuale a Bukavu, capoluogo della martoriata provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica ...